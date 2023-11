Het Nederlandse bedrijf Carbyon voor Direct Air Capture (DAC) heeft met succes bewezen dat het met zijn unieke fast-swing-proces CO2 kan afvangen met minder dan 2.500 kWh/ton. Carbyon was de eerste ter wereld die de CAPEX-kosten van DAC-apparatuur drastisch verlaagde door gebruik te maken van hun fast-swing proces. Het bedrijf heeft nu het ontbrekende stuk gevonden om ook het energieverbruik voldoende te verlagen, waardoor deze doorbraak een reuzensprong is naar een kosteneffectieve DAC-technologie onder $100/ton.

In zijn streven naar een goedkope DAC-oplossing vond Carbyon een ultrasnel CO2-afvangmateriaal uit. Waar conventionele materialen uren nodig hebben om CO2 uit de lucht te vangen, kan Carbyon dat in slechts enkele minuten. Op deze manier vangt elke kilogram van hun materiaal tot 5 ton CO2 per jaar. Dit maakt een compact ontwerp van de DAC-machine mogelijk, wat resulteert in CAPEX-kosten van minder dan $50/ton. Aanvankelijk had het fast-swing proces last van bijkomende wateradsorptie, wat een energieverlies veroorzaakte. De recente baanbrekende ontdekking vermindert de wateropname aanzienlijk, wat resulteert in een energievraag van minder dan 2.500 kWh/ton, met behoud van hun CAPEX-voordelen.

In het licht van de COP28, die deze week van start gaat in Dubai, tonen doorbraken als deze aan dat Direct Air Capture een volwassen oplossing aan het worden is die kan helpen om onze klimaatdoelstellingen te halen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, tonen de IPCC-scenario’s aan dat naast de noodzakelijke emissiereducties ook enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer moeten worden verwijderd. Directe luchtafvang wordt gezien als een van de belangrijke technologieën die een snelle en duurzame CO2-verwijdering mogelijk kan maken.

“Onze niet aflatende confrontatie met de natuurwetten van Moeder Natuur heeft ons eindelijk inzicht gegeven in hoe we deze puzzel kunnen oplossen. Dit is een belangrijke teamprestatie, 2.500 kWh/ton is een uitdagende mijlpaal voor elke DAC-technologie. Door dit te demonstreren met een volledig elektrische, lage-CAPEX-technologie staat Carbyon in pole position om de $100/ton te halen waar de markt naar op zoek is. Niets kan ons nu nog stoppen!” – Hans de Neve, oprichter en CEO van Carbyon.

De doorbraak van Carbyon leidde tot een fundamenteel begrip van de werkingsprincipes, wat hen in staat stelt om de energiebehoefte van de technologie nog verder terug te dringen. Het bedrijf groeit snel en ontwikkelt momenteel zijn eerste machine op technische schaal, die samen met pilotpartners in het veld zal worden gevalideerd. Tot nu toe heeft het bedrijf $10 miljoen opgehaald en momenteel is het bezig met een Serie A ronde om de komende activiteiten te financieren.

Foto: by Bart van Overbeeke