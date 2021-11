Nederlandse Sint kiest steeds vaker voor tweedehands mede om reden van duurzaamheid

Nederlanders kiezen steeds vaker voor tweedehands speelgoed als cadeau. Dat blijkt uit een onderzoek* van PanelWizard in opdracht van Marktplaats, naar cadeau-inkopen voor kinderen in aanloop naar de feestdagen. Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder ruim duizend Nederlandse ouders, blijkt dat bijna driekwart (73%) wel eens tweedehands speelgoed koopt als cadeau. Bijna de helft hiervan geeft ook aan dit in de afgelopen jaren vaker of veel vaker te hebben gedaan. Een groeiende trend die ook terug te zien is op Marktplaats. Daar neemt het zoekgedrag naar tweedehands speelgoed in aanloop naar het Sinterklaasfeest de afgelopen jaren met grote sprongen toe. Zo werd de speelgoedcategorie al vorig jaar in de sinterklaasperiode 19 miljoen keer meer bekeken dan dezelfde periode het jaar ervoor. Dit jaar verwacht Marktplaats voortzetting van die trend. Daarbij voorziet het handelsplatform dat door de huidige leveringsproblemen in de speelgoedmarkt nog meer ouders de oplossing in tweedehands speelgoed zullen zoeken.

In de afgelopen jaren neemt de vraag naar tweedehands speelgoed in aanloop naar Sinterklaas op Marktplaats steeds verder toe. De grootste stijging is te zien in waardevast speelgoed met een langere levensduur, waaronder Lego, Duplo en houten speelgoed. Annemarie Buitelaar, CEO Marktplaats: “De periode in de aanloop naar Sinterklaas en Kerst staat voor veel Nederlandse gezinnen in het teken van het kopen van speelgoed en cadeaus. Het is mooi om te zien dat daarin de keuze voor tweedehands steeds normaler wordt. Er is immers zoveel mooi speelgoed dat nog lang niet is uitgespeeld.” Met de traditioneel drukste periode van sinterklaasinkopen op het platform nog in het verschiet, het tweede en derde weekend van november, voorspelt Marktplaats ook deze maand een toename in keuze voor tweedehands speelgoed. Buitelaar: “We verwachten dat deze trend zich de komende jaren gaat voortzetten. Dit jaar nog meer dan anders. Door de huidige leveringsproblemen en stijgende prijzen van nieuw speelgoed, wordt de keuze voor tweedehands nu voor een nog grotere groep mensen een aantrekkelijke oplossing”.

Vooral tweedehands speelgoed binnen eigen gezin



Ouders die aangeven tweedehands speelgoed als cadeau te kopen, doen dit vooral voor eigen kinderen. Slechts 30% van hen geeft aan dit (ook) wel eens voor kinderen buiten het gezin te doen. Ouders die tweedehands speelgoed cadeau doen of eerder hebben gedaan schatten gemiddeld in dat dit jaar ongeveer een derde van hun totaal gekochte speelgoed tweedehands zal zijn.

In één jaar vier miljoen kilo CO2-uitstoot bespaard

Het onderzoek laat zien dat voor mensen die tweedehands speelgoed cadeau geven tijdens de feestdagen, geldbesparing lang niet de enige beweegreden is; 59% noemt kwaliteit en waarde van tweedehands speelgoed als reden, 47% noemt het duurzame aspect. Buitelaar: “Met het kopen, verkopen of weggeven van tweedehands speelgoed via Marktplaats besparen we samen in één jaar tijd al bijna vier miljoen kilo CO2-uitstoot**. Dat staat gelijk aan 390.890 treinritten tussen Maastricht en Leeuwarden of een besparing van de hoeveelheid plastic van ruim 133 miljard nieuwe legoblokjes. Door speelgoed een tweede of derde leven te geven dragen we samen bij aan een wereld waarin mensen meer delen en minder verspillen.”

* Verwijzing naar onderzoek: Bij 1075 afgenomen vragenlijsten onder Nederlandse ouders met kinderen van 0 t/m 9 jaar valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst. maximaal 3,0% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn). Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek)

** Calculatie op basis van het Second Hand Effect Rapport 2020 voor Adevinta Benelux, uitgevoerd door Ethos International.