Steeds meer consumenten maken bewustere keuzes als het gaat om elektronica. Op Earth Day brengt MediaMarkt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in consumentenelektronica in kaart. Van energiezuinigere producten tot het verlengen van de levensduur van apparaten: de cijfers van MediaMarkt Nederland laten zien hoe duurzaamheid steeds concreter wordt in het koopgedrag van consumenten en in het aanbod van MediaMarkt.

Duurzaamheid als onderdeel van de strategie

MediaMarkt werkt gericht aan het verduurzamen van de elektronicaketen door steeds meer in te zetten op circulaire oplossingen. Daarbij ligt de focus op het efficiënter omgaan met grondstoffen, het verminderen van afval en het verlengen van de levensduur van producten. Met initiatieven als BetterWay, trade-in en refurbished maakt MediaMarkt duurzamere keuzes toegankelijker voor klanten en blijven producten en materialen langer in omloop.

Sterke groei in verkoop van BetterWay-producten

BetterWay-producten zijn duurzamere keuzes binnen het assortiment, zoals energiezuinige koelkasten en andere apparaten met een lagere impact op milieu en energieverbruik. Het aandeel van deze producten in de totale verkoop steeg van 17% in 2023 naar 25% in 2025. Ook binnen het assortiment groeit hun aanwezigheid: van 2,6% in 2023 naar 4,4% in 2025. In het nog lopende jaar is dit aandeel verder opgelopen tot 5,2%, een verdubbeling ten opzichte van 2023. Hiermee worden duurzamere keuzes steeds nadrukkelijker onderdeel van het aanbod én de verkoop.

Trade-in stimuleert hergebruik en maakt oude apparaten weer waardevol

Via trade-in krijgen oude apparaten vaker een tweede leven of worden waardevolle materialen opnieuw benut. Het aantal ingeleverde producten kwam in 2025 uit op 41.242, tegenover 26.068 in 2023. Daarmee blijft trade-in een belangrijke schakel in het verlengen van de levensduur van elektronica en het terugwinnen van grondstoffen. Voor consumenten biedt het programma bovendien een extra voordeel, zij kunnen de waarde van hun oude apparaat bij inlevering ontvangen in de vorm van een MediaMarkt cadeaukaart.

Apple iPhone 13 meest gekozen refurbished apparaat

De verkoop van refurbished producten zit sinds eind 2025 in een sterke versnelling. Met de introductie van het eigen label MediaMarkt Refurbished steeg het aantal verkochte refurbished artikelen van 1271 in 2025 naar 2241 in 2026, waarmee het totaal van vorig jaar nu al ruim is overtroffen. Refurbished wordt daarmee in korte tijd een volwaardig alternatief binnen het assortiment. Tegelijkertijd wordt het aanbod verder uitgebreid, met steeds meer productgroepen waarin klanten kunnen kiezen voor refurbished. De vraag concentreert zich momenteel vooral op smartphones, met de Apple iPhone 13 als meest gekozen refurbished model.

Energieadvies steeds vaker onderdeel van klantreis

MediaMarkt ondersteunt klanten niet alleen bij de keuze voor apparaten, maar ook bij bewuster energiegebruik. In samenwerking met Essent biedt het bedrijf in de winkel en online persoonlijk energieadvies, gericht op inzicht in energieverbruik en mogelijkheden om te verduurzamen, zoals met maatregelen in en rond de woning, waaronder zonnepanelen, een thuisbatterij, een warmtepomp, isolatie of een laadpaal. Binnen dit advies kunnen klanten ook kiezen voor een passend energiecontract. Daarmee wordt energie een steeds vanzelfsprekender onderdeel van de totale klantbenadering.