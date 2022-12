Solarfields heeft samen met Avitec en Repowered de eerste subsidie binnen voor het plaatsen van een elektrolyser naast het zonnepark Vloeivelden Hollandia. De elektrolyser wordt geplaatst om de opgewekte stroom beter te benutten. De provincie Drenthe heeft besloten het project een incidentele subsidie van €100.000 te geven “om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te jagen”. Solarfields (ontwikkelaar) en Avitec (aannnemer), beide voor 50% eigenaar van het zonnepark in Nieuw-Buinen, plaatsen een elektrolyser van 5 MW naast het park van 113 MWp uit 2021. Nu kunnen ze niet altijd alle stroom op het elektriciteitsnet invoeden en wordt er dus een deel ‘weggegooid’. Het is de grootste groene elektrolyser van Nederland.

Dubbel gebruik

Het zonnepark is niet met een eigen aansluitovereenkomst direct aangesloten op het elektriciteitsnet, maar zit op de aansluiting van aardappelverwerker Avebe, aldus Jan Martijn Buruma van Solarfields (Director Storage, Hydrogen & Smart Grids). Door dit dubbele gebruik van de aansluiting kan het zonnepark niet altijd alle opgewekte stroom op het elektriciteitsnet invoeden. De zonnepanelen op zonnepark Vloeivelden staan op hoge poten. Vroeger liet Avebe het spoelwater met aarde van de aardappelen over de “vloeivelden” lopen om te laten indrogen. Nu zijn de velden nog slechts een buffer voor een wateroverschot.

300 ton waterstof

De elektrolyser zal continu draaien zodra het zonnepark stroom produceert. De productie van het zonnepark voor het stroomnet zal dus permanent 5 MW lager zijn dan eerst. De eerste 5 MW die het park produceert gaat direct naar de elektrolyser, aldus Buruma, waarmee de benuttingsgraad zal komen op 3500 vollasturen per jaar en de productie op 300 ton waterstof. Het alternatief is dat het park alleen voor het stroomnet produceert en dus niet alle stroom kwijt kan. De stroom wordt met de elektrolyser dus beter benut, want “van de hoeveelheid stroom waarmee we 300 ton waterstof gaan produceren”, zegt Buruma, “zou 10% anders niet worden gebruikt”.

Groene waterstof

Bijzonder aan het project is dat de hernieuwbare stroom direct de elektrolyser ingaat en de producent dus kan garanderen dat de geproduceerde waterstof volledig groen is. Het is dan ook de grootste groene elektrolyser van Nederland. Er zal geen stroom van het elektriciteitsnet worden gehaald om de productie van waterstof op te voeren. “We kunnen op uurbasis garanderen dat de productie van stroom en waterstof gelijktijdig is”, zegt projectmanager Jeroen Jansen van Repowered, dat het project uitvoert. Dit is een belangrijk punt als het gaat om de in ontwikkeling zijnde garanties van oorsprong voor groene waterstof.

Avitec en Solarfields willen de geproduceerde waterstof vooralsnog inzetten in de mobiliteitssector, waar waterstof de hoogste gebruikswaarde heeft als vervanging van benzine of diesel. “Het idee kwam dan ook van Avitec”, zegt Buruma, “want dat is een aannemer met veel zwaar materieel. Ze willen dat wagenpark vergroenen en daarvoor kijken ze naar waterstof omdat dergelijke machines langer kunnen doorwerken op een tank waterstof dan op een batterij.”

Subsidie van Provincie Drenthe

Met de Drentse subsidie van €100.000 “kunnen Avitec en Solarfields verder met de contractvorming en de ontwerpdetaillering van de elektrolyser, en op zoek naar andere vormen van financiering”, aldus provincie Drenthe in een persbericht deze week. Het is dan ook een welkome aanvulling, zegt Buruma, maar maakt de investering nog niet zeker. Het bedrijf zoekt nog een exploitatiesubsidie en heeft daarvoor een aanvraag ingediend bij de SDE++, maar hoopt vooral op fondsen via het speciale Tijdelijk opschalingsinstrument waterstofproductie via elektrolyse, dat is gericht op elektrolysers van 0,5 MW tot maximaal 50 MW.

Voor die tijd moet ook de vergunning voor de bouw van de elektrolyser bij het zonnepark nog rondkomen. Volgende week zal de Omgevingsdienst Groningen de ontwerpvergunning ter inzage leggen, zodat burgers kunnen reageren. “We hebben de omgeving mee”, zegt Buruma, dus hij verwacht dat er uiteindelijk een definitieve vergunning zal komen.

Foto: Het zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen (Drenthe). De zonnepanelen staan op hoge poten, boven het water van de vloeivelden. (Marcel de Jong/Solarfields)