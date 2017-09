Nederlandse grote bedrijven scoren bovengemiddeld op duurzaamheid

Nederland stijgt weer op de belangrijkste graadmeter voor duurzaamheid, de Dow Jones Sustainability World Index. Had Nederland vorig jaar nog 15 bedrijven in deze ranglijst, dit jaar zijn het er 16. Hiermee scoren Nederlandse multinationals internationaal bovengemiddeld als het gaat om duurzaamheid.

VNO-NCW is bijzonder trots op KPN, dat volgens onafhankelijke experts het meest duurzame telecombedrijf ter wereld is dit jaar (Industry Group Leader). KPN dankt dit aan het feit dat het sinds 2015 klimaatneutraal is. Ook helpt de onderneming haar klanten CO2-uitstoot te reduceren en is zij bezig om zoveel mogelijk circulair te ondernemen. ASML is één van de drie grootste nieuwkomers in de index. Ook veel andere leden van VNO-NCW zoals AkzoNobel, DSM, Randstad, Koninklijke Philips, Philips Lighting en Post NL scoren weer bovengemiddeld in de index en lopen wereldwijd voorop in hun sector.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Nederlandse multinationals geven internationaal dit jaar weer een prachtig visitekaartje af waar het gaat om duurzaam ondernemen. We lopen in veel sectoren al jarenlang voorop en ik ben bijzonder trots op deze prestaties van veel van onze leden. Met hen en met talloze mkb’ers spannen we ons in om te zorgen dat dit wereldwijd en in Nederland verder navolging krijgt. Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de boardroom en zo hoort het.”

De index

De Dow Jones Sustainability World Index geeft inzicht in hoe duurzaam grote bedrijven te werk gaan. Het is een belangrijke maatstaf op het gebied van sociale zaken en milieu/duurzaamheid en vormt bijvoorbeeld een belangrijke leidraad voor veel beleggers die kijken naar duurzaamheid. De Index werd in 1999 geïntroduceerd en geeft de duurzaamheidsscores van de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld weer. Meer informatie over de Nederlandse bedrijven in de index: lees het nieuwsbericht