Nederlandse bedrijven Black Bear en Voltea in Global Cleantech 100 lijst

Vandaag hadden we een voorbespreking met @CAPRAadvocaten, in het voorjaar verzorgt deze SPARK partner een #masterclass over #arbeidsrecht en #mvo. Wij kijken ernaar uit!

@HSBbouw weer een bouwplaats uitgevoerd met laadpunt voor electrische auto's #duurzaamheid #mvo #dubo pic.twitter.com/GV1YkDNPKe

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een platenwals. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/zNSSEjw62w

#Pulsvisserij zou alternatief zijn voor het omploegen van de zeebodem met een ijzeren ‘boomkor’. Alsof het raggen over over de zeebodem normaal is? Niet dus! Ophouden met die waanzin. #seathetruth #mvo

De inschrijvingen voor de @GaiaGreenAwards zijn weer geopend, de #MVO Award voor #duurzaam ondernemen in de #horeca! Inschrijven kan via de website greenleisure.wixsite.com/gaia…. De Award is gemaakt door kunstenaars van @hetwerkvan #kunst #goeddoel @Gastvrij_Rdam @DSNMTweet

Join us on the 22nd of Feb in Amsterdam @De_Zwijger for Brand the Change Live! Our first guest speaker: Klink, brand manager @TonyChocolonely on how he built the TC brand and disrupted the chocolate industry. buff.ly/2DPQqJO #socent #mvo #slaafvrij #ethicalhour pic.twitter.com/TIEmqfRRqe

Eerst geen baan, diploma of afgeronde opleiding, maar nu helemaal geïntegreerd en volwaardig aan het werk @suez! #mvo opnaarde100000.nl/portfolio-i… pic.twitter.com/tdyyWlFVB6

13 procent minder #CO2-uitstoot realiseerde @DGMRadviseurs tot 1 juli 2017. Maatregelen als #LED-verlichting #mobiliteitsregeling #printreductie droegen hieraan bij. Zie onze #infographic #MVO #Planet ow.ly/Si6V30hX06n pic.twitter.com/rgS34A7lWz

.@Unilever calls for accelerated industry action on packaging waste, also 10 other companies @NewPlasticsEcon duurzaam-ondernemen.nl/unilev… #waste #CircularEconomy #mvo pic.twitter.com/XfCBcsWl2d

Wist je al dat @AthlonNederland wekelijks bijna 2.000 'end-of-leaseauto's' wast met o.a. regenwater? #duurzaamheid #CSR #MVO #Athlon pic.twitter.com/jUwk9mjF4U

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een aggregaat. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/z73dIFrURc

Guess who’s back? Ruben! All the way from Papoea New Guinea. Tijdens de DP6-nieuwjaarsborrel heeft hij ons jaloers gemaakt met prachtige foto's en inspirerende verhalen. Wat hij in Papoea deed lees je hier: bit.ly/2jU6BMt #mvo #ziekenhuisindebush #wehebbenhemgemist pic.twitter.com/pevRmR4s8J

Gezocht: Voor een nieuw project in #Oeganda zijn we op zoek naar een elektrode lasapparaat. Retweet is fijn. #dtv #mvo #Recycle ^JB pic.twitter.com/o7EtVpGuXv

Vanmiddag mag W2S een presentatie #duurzaamheid #MVO verzorgen voor een Noord-Veluwse school. We gaan in op de vraag hoe de school zich als organisatie kan verduurzamen en hoe de school duurzaamheid kan verankeren in de leerprogramma's.

Ben jij ondernemend en wil je een steentje bijdragen aan de samenleving? Neem contact op met onze club @RotaryRhenVeen (PB bericht) #Rhenen #Veenendaal #club #mvo pic.twitter.com/RYQVXPqT0U

Duurzaamheid centraal in bijdrage van Steve Grossman van @SierraNevada op #craftbeerconference #bier #craftbier #mvo pic.twitter.com/lCnoujnWme

.@ABNAMRO wint Investor Award bij The Circulars 2018 @CircularsAwards duurzaam-beleggen.nl/2018/01/… #circulair #mvo pic.twitter.com/jKgo1qjHm3

De Nederlandse bedrijven @BlackBearCarbon en @Voltea zijn opgenomen in de 2018 editie van de 'Global Cleantech 100': the companies that are best positioned to solve tomorrow’s clean technology challenge! duurzaam-ondernemen.nl/nederl… #mvo #Cleantech #GCT100 pic.twitter.com/ilJfVuGdGp

Mooi! Gedetineerden geven apparaten een tweede leven: futureproof.community/oplossi… #MVO