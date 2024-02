As You Sow en Corporate Knights hebben de elfde update van de Carbon Clean200 gepubliceerd, een lijst van 200 beursgenoteerde bedrijven die onder hun branchegenoten de weg wijzen naar een toekomst met schone energie. Apple, Contemporary Amperex Technology Co Ltd en Tesla voeren de lijst aan. Signify staat op plaats 83 en is daarmee de enige Nederlandse onderneming op de lijst. In de 2022 en 2023-editie waren nog 6 Nederlandse ondernemingen opgenomen.

DE CLEAN200™-Methodologie

De Clean200 zijn de grootste 200 publieke bedrijven gerangschikt op basis van ‘duurzame’ energie-inkomsten. De ranglijst werd voor het eerst berekend op 1 juli 2016, en publiekelijk vrijgegeven op 15 augustus 2016, door Corporate Knights en As You Sow. De huidige lijst is bijgewerkt met gegevens tot en met 31 januari 2024.

De Clean200-bedrijven zijn gerangschikt op basis van hun geschatte groene inkomsten in Amerikaanse dollars. De dataset is ontwikkeld door de meest recente eindejaarsinkomsten van een bedrijf te vermenigvuldigen met de geschatte schone inkomsten, voornamelijk afkomstig van Corporate Knights Research. Om in aanmerking te komen, moet een bedrijf meer dan 10% van zijn totale inkomsten uit schone bronnen halen.

De Clean200 maakt gebruik van negatieve screening. Het sluit alle olie- en gasbedrijven uit, alle nutsbedrijven die minder dan 50% van hun energie uit groene bronnen halen, de top 100 kolenbedrijven gemeten naar reserves, de top 100 olie- en gasbedrijven gemeten naar reserves, evenals alle fossiele brandstofbedrijven, de meerderheid fossiel gestookte nutsbedrijven, pijplijn- en olievelddienstenbedrijven, en andere fossiele brandstof-gerelateerde bedrijven die gescreend zijn op As You Sow’s Fossil Free Funds. Daarnaast sluit de Clean200 wapenbedrijven uit, inclusief grote militaire wapenproducenten die voorkomen op de SIPRI Top 100 lijst van wapenproducenten en militaire diensten, evenals clustermunitie, nucleaire wapens, en civiele wapenproducenten die gescreend zijn op As You Sow’s Weapon Free Funds. De Clean200 sluit ook palmolie-, papier/pulp-, rubber-, hout-, rundvlees- en sojaproducenten uit die gescreend zijn op As You Sow’s Deforestation Free Funds, bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid of dwangarbeid, en bedrijven die zich bezighouden met negatieve klimaatlobbying.

