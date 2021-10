Nederlands koffiemerk eerste ter wereld met mannentoeslag

Het duurzame koffiecupmerk ‘De Koffiejongens’ introduceert als eerste merk ter wereld een toeslag voor mannelijke klanten. Vanaf vandaag betalen mannen 14% meer voor hun koffiecups dan vrouwen; het gemiddelde percentage salaris dat mannen meer verdienen. Op een werkend leven kan dit verschil oplopen tot wel €300.000,- aan misgelopen inkomsten voor vrouwen in dezelfde functie. De opbrengst van de mannentoeslag wordt gedoneerd aan Project Fearless, een non-profit organisatie die zelfbewustzijn stimuleert bij meisjes tussen de 9 en 14 jaar. Door mannen meer te laten betalen voor exact hetzelfde product, schijnen de koffiepioniers hun licht op de loonkloof en dragen ze een steentje bij aan de oplossing.

Lonen gelijktrekken, ongelijkheid laten voelen

Vrouwen die minder verdienen dan mannen in dezelfde functie, dat is toch allang verleden tijd? Helaas niet. Vrouwen verdienen in Nederland jaarlijks gemiddeld 14% minder salaris dan mannen. “Een bizar groot verschil dat in een werkend leven kan oplopen tot wel €300.000 minder,” aldus Sophie van Gool, econome en auteur van ‘Waarom vrouwen minder verdienen’. Het verschil viel ook Walter Morriën, mede-oprichter van De Koffiejongens, op: “We merkten dat vrouwelijke sollicitanten vaak lagere salariswensen op tafel legden dan hun mannelijke evenknieën voor dezelfde functie. Naast dat we binnen onze eigen organisatie alle lonen voor gelijke functies gelijktrekken, wilden we iets doen om de loonkloof onder de aandacht te brengen. Daarom betalen mannen vanaf vandaag 14% meer voor onze koffie, wel zo eerlijk toch?” Het streven is om met de mannentoeslag 25.000 euro op te halen voor Project Fearless, een non-profit organisatie die zelfbewustzijn stimuleert bij meisjes in de meest kwetsbare leeftijd, namelijk 9-14 jaar.

Achtweekse ondernemerscursus voor honderd meisjes

Momenteel bundelen De Koffiejongens en Project Fearless de krachten voor de ontwikkeling van een achtweekse cursus ‘Duurzaam Ondernemen’ voor meisjes. De non-profit organisatie zet zich in voor gelijke kansen voor meisjes door naschoolse trainingen aan te bieden. “Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen begint al in de vroege jeugd. Meisjes voelen de sociale druk om mooi te zijn en om voor een bepaalde carrière richting te kiezen. Wij willen meisjes laten zien dat zij álles kunnen doen waar ze van dromen: van skateboarden tot wiskunde studeren en dokter worden. We geven ze de handvatten en het zelfvertrouwen om buiten hun comfort zone te treden,” aldus Mérida Miller, oprichter van Project Fearless. De cursus die ze momenteel ontwikkelen met De Koffiejongens biedt plaats aan honderd jonge dames. Morriën: “We zitten nu middenin de voorbereidingen en het wordt echt een heel tof en inhoudelijk programma. Een cursus waarvan ik zou willen dat onze eigen dochters hem gaan volgen.”

De eerste mannentoeslag op koffie in een notendop