Nederland krijgt een wereldprimeur: op 12 december 2025 openen de Stichting Globaliseringscentrum en Pyramide het eerste Globaliseringscentrum ter wereld . Het centrum wil een internationale denktank en praktijkplatform worden voor perspectiefvol leiderschap, multidisciplinaire samenwerking en integere duurzaamheid.

De opening

“De opening van het eerste Globaliseringscentrum is geen eindpunt, maar een begin,” zegt Bert-Jan van der Mieden , oprichter van Pyramide en voorzitter van de Stichting Globaliseringscentrum . “We brengen leiders, organisaties en burgers samen die niet alleen praten over duurzaamheid, maar deze ook praktisch en moreel waarmaken.”

De opening wordt gevolgd door een vervolgbijeenkomst op 6 maart 2026. Jaarlijks zijn er vier bijeenkomsten.

Sprekers bij de opening: René Giel; directeur Kontakt der Kontinenten, Rob Metz; burgemeester gemeente Soest, Rob van Poelje, directeur Stichting SDG Nederland, Willem Roskam; predikant, Domkerk Utrecht, Marguerite Soeteman-Reijnen; non-executive board director, Fons Trompenaars; consultant, professor en auteur. Dagvoorzitter: Bert-Jan van der Mieden.

De nieuwe oplossingsweg voor duurzame verandering

Volgens Van der Mieden is er behoefte aan een andere manier van denken en samenwerken . “We kunnen onze problemen niet oplossen met de denkwijze waarmee wij ze hebben gecreëerd.” (Albert Einstein). Het Globaliseringscentrum biedt een plek waar leiders en organisaties gezamenlijk nieuwe oplossingen ontwikkelen; gebaseerd op vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Het centrum fungeert als onafhankelijk platform voor multidisciplinaire samenwerking tussen alle maatschappelijke disciplines.

Over de initiatiefnemer

Bert-Jan van der Mieden richtte in 1992 zijn bureau Pyramide op in Apeldoorn. Hij begeleidt individuen, teams en organisaties, zodat zij kunnen floreren door regie. En biedt daartoe onder andere leiderschaps- en duurzaamheidstrajecten aan. Met de Stichting Globaliseringscentrum (2005) werkt hij aan de integrale realisatie van de Sustainable Development Goals (de SDG’s) en de Mensen- en Kinderrechten (de MKR). Daardoor creëren we welvaart en welzijn op lokaal, regionaal, (inter)nationaal en mondiaal niveau.“Dit centrum is het startpunt van een internationaal netwerk van betrokken leiders die samen verantwoordelijkheid nemen voor een rechtvaardige, toekomstbestendige samenleving,” aldus Van der Mieden.