Solinatra en ATMI IGI zijn verheugd de lancering aan te kondigen van een nieuw Center of Excellence in Surakarta, Indonesië. Het Solinatra-ATMI Center of Excellence is een baanbrekende onderwijsinstelling die in Indonesië voorop loopt bij de overgang van vervuilende kunststoffen naar volledig natuurlijke, biologisch afbreekbare materialen. Door de technische expertise van ATMI en de innovatieve materialen van Solinatra samen te brengen, zal het Center of Excellence een nieuwe generatie ingenieurs opleiden en Indonesië positioneren als leider in de productie van natuurlijke, biologisch afbreekbare producten.

Sprekend over de samenwerking zegt Roland Pluut, voorzitter van het bestuur van Solinatra: “Deze samenwerking zal de volgende lichting ingenieurs opleiden om te werken met nieuwe generatie materialen. Een toekomst zonder plasticvervuiling ten gevolge van wegwerpartikelen

is mogelijk met de volledig natuurlijke, biologisch afbreekbare en composteerbare materialen van Solinatra.”

Op maandag 17 april 2023 hebben Solinata en ATMI in het Indonesië paviljoen op de Hannover Messe de samenwerking van het Center of Excellence beklonken door het ondertekenen van een Memorandum of Understanding. De ondertekening werd bijgewoond door de Duitse

Bondskanselier Olaf Scholz en President Joko Widodo van de Republiek Indonesië. Op de Hannover Messe, die plaatsvindt van 17-21 april 2023, is Indonesië het partnerland en exposeren Solinatra en ATMI samen in het Indonesische paviljoen. ATMI polytechnic is sinds 1968 een toonaangevende aanbieder van beroepsonderwijs, met een focus op techniek en de technische industrie. Nu, in samenwerking met Solinatra, zal de oprichting van het Solinatra-ATMI Center of Excellence een nieuwe generatie studenten opleiden in het verwerken en spuitgieten van een nieuwe generatie materialen.

Dhr. Justin Wahyo, directeur van ATMI IGI zegt: De recente samenwerking met Solinatra is belangrijk om onze belofte voor een duurzame toekomst te verwezenlijken: “samenwerken in de zorg voor ons gemeenschappelijke huis.”

De door Solinatra ontwikkelde innovatieve biomaterialen zijn 100% natuurlijk, volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Solinatra is het echt duurzame alternatief voor plastic voor eenmalig gebruik, geschikt voor de productie van verpakkingen en vele andere producten zonder het gebruik van fossiele kunststoffen. Deze opwindende wetenschappelijktechnische samenwerking zal een duurzamere toekomst bevorderen, in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het tot nul terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Indonesië is het vierde meest bevolkte land ter wereld en de op één na grootste plasticvervuiler. Als ’s werelds grootste archipel, met meer dan 17.000 eilanden en 81.000 kilometer kustlijn, is het probleem van plasticvervuiling in de rivieren, de oceaan en langs de kustlijn sterk voelbaar. In 2020 heeft Indonesië ambitieuze doelen gesteld om in 2040 volledig vrij te zijn van plasticvervuiling en om het plastic afval in zee tegen 2025 met 70% te verminderen. Plasticvervuiling is een wereldwijd probleem dat ons allemaal aangaat en waarvoor innovatie en samenwerking nodig zijn. Door samen te werken kunnen we een duurzamere toekomst creëren, vrij van plasticvervuiling en in harmonie met de natuur.