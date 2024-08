ESS4U uit Eindhoven heeft vandaag een duurzame thuisbatterij gelanceerd, die gemaakt is van gelbatterij-cellen en 100% brandveilig is. Deze nieuwe Qurmit thuisbatterij, is de enige in zijn soort die voor 95% recyclebaar is. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, wat onder andere wordt bewezen doordat de nieuwe thuisbatterij ontwikkeld en geproduceerd wordt in samenwerking met onder meer de VDL Groep, bekend van de ontwikkeling en productie van industriële producten. ESS4U is een onderdeel van TSS4U dat al meer dan 20 jaar solide en betrouwbare off-grid zonne-energiesystemen voor grote industriële projecten ontwikkeld.

Groene & veilige thuisbatterij

Veel huishoudens en bedrijven hebben door de aanschaf van zonnepanelen, stappen gezet om bij te dragen aan een groenere wereld en tegelijkertijd te besparen op energiekosten. Maar bij afwezigheid, wordt de opgewekte zonne-energie grotendeels terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Gelukkig kunnen huishoudens en kleine bedrijven door middel van een thuisbatterij die opgewekte energie opslaan, om deze op een later moment te gebruiken.

Tot voor kort zaten er risico’s aan thuisbatterijen, omdat de gangbare thuisbatterijen gemaakt zijn met lithium-ion technologie. Dit kan brand-gevaarlijk en giftig zijn. Er kan bijvoorbeeld brandgevaar optreden wanneer deze batterijen overladen of beschadigd worden of als er kortsluiting ontstaat. En ontstaat er brand, dan is het bestrijden daarvan niet mogelijk door de brandbare en gevaarlijke stoffen die in lithium-ion batterijen zitten.

ESS4U biedt nu een veilige oplossing. Het bedrijf heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het gebruik van brandveilige en duurzame gel-technologie, en gebruikt deze technologie samen met het door ESS4U ontwikkelde laadregime, nu ook in hun nieuwe thuisbatterij, de Qurmit. Een goed laadsysteem of laadregime houdt rekening met de technologie van de accu maar ook met de capaciteit, temperatuur en ladingstoestand. Het door ESS4U ontwikkelde laadregime is speciaal ontwikkeld om de levensduur van de batterij tot wel 25% te verlengen en wordt aangestuurd door middel van de ESS4U Booster welke in de Qurmit geïntegreerd is.

Groene Qurmit voor 95% recyclebaar

Dop Brzesowsky, Managing Director bij ESS4U, is er trots op dat zijn bedrijf een thuisbatterij op basis van gel-technologie op de markt brengt. “We hebben jarenlange ervaring met het gebruik van gel-technologie voor grote industriële off-grid energieprojecten. Na gedegen onderzoek en een uitgebreide testperiode, zijn we nu zo ver dat we deze brandveilige technologie in de vorm van een thuisbatterij kunnen aanbieden. De batterijcellen van de Qurmit bestaan voor 50% uit gerecycled materiaal en de gehele thuisbatterij is aan het eind van de levensduur voor 95% recyclebaar.”

Lokaal recycle-proces

Ook het recycle-proces zelf is zo groen mogelijk. In Europa en zelfs binnen Nederland is de volledige recycle-infrastructuur aanwezig om gelbatterij-cellen te verwerken. En naast al deze voordelen is er nog een ander positief aspect. Dop Brzesowsky: “Doordat onze Qurmit thuisbatterij brandveilig is, lossen we ook het verzekeringsprobleem op van kleinzakelijke bedrijven die een (thuis)batterij willen aanschaffen. Hun verzekering dekt vaak geen schade die ontstaat door thuisbatterijen op basis van lithium-ion technologie, tenzij er specifieke extra maatregelen worden genomen zoals brand- en explosie-veilige ruimtes.”

Geld terug voor ingeleverde thuisbatterij

Een ander pluspunt van de Qurmit is dat de gebruiker aan het einde van de levensduur, tot wel 20 jaar, een gedeelte van zijn investering terugkrijgt voor een ingeleverde thuisbatterij.

Binnen en buiten toepasbaar met stille ventilator

Thuisbatterij Qurmit heeft een laadvermogen van 2000 W en een ontlaadvermogen van 2400 W en zorgt voor voldoende beschikbaarheid van stroom. Door een back-up optie schakelt de batterij automatisch in, mocht het elektriciteitsnet wegvallen. Zo zijn gebruikers energie-onafhankelijk en ook bij stroomuitval voorzien van stroom.

Met zijn afmeting van 128 x 73 x 48 cm, kan de Qurmit binnen worden geplaatst, maar ook prima buiten. De Qurmit is weerbestendig, als het vriest blijft de Qurmit werken tot -40º C. en tijdens hete zomers functioneert de Qurmit goed tot +55 ºC. De batterijcel van de Qurmit heeft geen actieve koeling of opwarming nodig, waardoor er geen energie onnodig verloren gaat en de ventilator niet bromt.

Eenvoudige installatie en volledig overzicht

De Qurmit is eenvoudig te installeren met slechts één ethernetkabel tussen omvormer/lader en meterkast. Ook is de thuisbatterij eenvoudig koppelbaar met andere Energie Management Systemen, bestaande PV-systemen en slimme meters.

Gebruikers hebben via internet veilig en gemakkelijk toegang tot de Qurmit. Alle energiestromen van een huis, kantoor of klein bedrijf kunnen in beeld worden gebracht met een gratis app, wat volledig inzicht geeft in het energieverbruik en de energie-opbrengst.