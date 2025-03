Het online platform Thuisbatterij.nl en thuisbatterij merk EvaPower bundelen krachten voor de verkoop van EvaPower’s plug-in batterij. Daarmee wordt energieopslag voor nóg meer huishoudens in Nederland toegankelijk

Mike de Groot en David van Gaalen – beiden werkzaam bij Thuisbatterij.nl – vertellen het volgende over deze samenwerking: “We kregen de afgelopen tijd steeds meer de vraag van onze bezoekers naar een slim aangestuurde plug-in thuisbatterij die betaalbaar is. Na alle opties onderzocht te hebben, zijn we in contact met EvaPower gekomen.”

“Na goede gesprekken met EvaPower’s eigenaar Bart, hebben we besloten om samen te werken en gezamenlijk de uitrol van EvaPower in Nederland te versnellen. We zijn blij om deze veelzijdige plug-in thuisbatterij in ons assortiment opgenomen te hebben”, aldus Mike en David.

Bart Vos van EvaPower zegt over dit partnerschap: We zien dat steeds meer consumenten op zoek zijn naar laagdrempelige oplossingen voor energieopslag. Met EvaPower bieden we een product dat direct bruikbaar is, zonder gedoe met ingewikkelde installaties. De samenwerking met Thuisbatterij.nl is voor ons een logische stap: zij hebben het netwerk en de expertise om EvaPower op grote schaal onder de aandacht te brengen en consumenten te helpen bij hun keuze.”

Mike vervolgt: “We zijn erg te spreken over de veelzijdigheid van deze thuisbatterij. Zo kun je al starten met een opslag van 1 kWh en deze uitbreiden naar maximaal 6 kWh. Met de EvaPower thuisaccu kun je zowel je eigen stroom opwek, dynamisch handelen maar ook mee nemen voor op vakantie in de tent of caravan. Niet te vergeten is de ingebouwde back-up functie in de EvaPower, zodat je een noodstroomvoorziening bij de hand hebt. Ook kan thuisbatterij.nl aangesloten worden door een van onze installateurs in heel Nederland waarmee je de EvaPower tot 2kW kan laten laden en ontladen.”

Bart voegt toe: “We geloven dat een batterij zoals EvaPower een sleutelrol kan spelen in de energietransitie. Niet alleen om zelf opgewekte energie beter te benutten, maar ook om flexibel in te spelen op marktontwikkelingen zoals dynamische energietarieven en netcongestie. Samen met Thuisbatterij.nl willen we consumenten hierin begeleiden en ontzorgen.”

David sluit af: “Onze adviseurs staan klaar om jou te informeren over EvaPower. Je kunt deze plug-in batterij ook via ons platform bestellen. Daarbij heb je de mogelijkheid om de batterij te kopen met of zonder onze installatiehulp.”