Nederlands bedrijf BeefyGreen wint 2021 Enterprise Europe Network Award

Drie Europese MKB’s hebben de Enterprise Europe Network Award voor 2021 gewonnen. Deze zijn op 1 oktober tijdens het jaarlijkse evenement van het Netwerk in Stuttgart bekendgemaakt door de Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap innovatieraad en het MKB (EISMEA). BeefyGreen, een Nederlands bedrijf dat met stengels van oesterzwammen vleesvervangers maakt, ontving de prijs in de categorie ‘Stepping Ahead’.

De prijs wordt toegekend aan bedrijven die blijk geven van een inspirerende visie, het vermogen zich aan te passen in uitdagende tijden en effectief gebruik te maken van EU-bedrijfsondersteunende diensten om te internationaliseren. De Enterprise Europe Network Award kent drie categorieën: ‘Stepping Ahead’, ‘Recovery’ en ‘Inspiring Client Journey’.

Het Enterprise Europe Network wordt gefinancierd door de EU en is ’s werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor MKB’ers met internationale ambities. Het helpt bedrijven om op een duurzamere manier te innoveren, digitaliseren en groeien in Europa en daarbuiten.

BeefyGreen, een Nederlands bedrijf dat met stengels van oesterzwammen vleesvervangers maakt, ontving de prijs in de categorie ‘Stepping Ahead’. Deze visionaire onderneming toonde het beste voorbeeld van positieve resultaten, gericht op digitalisering, duurzaamheid en innovatie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), moederorganisatie van Enterprise Europe Network, adviseerde BeefyGreen met succes zijn aanwezigheid uit te breiden naar andere Europese markten. Door de internationale contacten van het Netwerk in de agrofoodsector is het bedrijf erin geslaagd duurzame vleesvervangers en half-vlees-half-vegetarische producten in het buitenland te distribueren en zo de voedselketen in de rest van Europa duurzamer te maken.

Frank Nouwens, oprichter van BeefyGreen, zegt: “We zijn vereerd dat we deze prijs hebben ontvangen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het realiseren van onze visie en het integreren van duurzaamheid en digitalisering in ons bedrijf. We danken ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor hun steun in het uitbreiden naar andere landen en hopen deze positieve trend door te zetten!”

Annemarie Destrée, Liaison Officer Enterprise Europe Network, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zegt: “Bij RVO zijn we erg trots dat een Nederlands bedrijf deze prestigieuze prijs heeft gewonnen. De samenwerking met BeefyGreen is erg prettig geweest en we zijn blij dat we ze hebben kunnen helpen in hun groei en ontwikkeling. BeefyGreen is een echte pionier een aanjager van duurzame groei, veerkracht en herstel, die een oplossing biedt voor een probleem dat in heel Europa wordt ervaren.”

De prijzen in de overige categorieën gingen naar Nuvisan, een Frans farmaceutisch bedrijf, en het Italiaanse biomedische bedrijf UBT SRL (Umbria Bioengineering Technologies). Nuvisan heeft hierdoor financiering ontvangen voor de uitbreiding van laboratoria, en UBT SRL heeft hun producten dankzij het Netwerk internationaal kunnen lanceren.

Ulla Engelmann, waarnemend directeur Networks & Governance bij de Europese Commissie, licht toe: “Nu we in 2022 een nieuw Enterprise Europe Network lanceren, willen we meer van dit soort bedrijven in heel Europa ondersteunen om de voordelen van de interne markt optimaal te helpen benutten, nieuwe commerciële partnerschappen te creëren en internationaal uit te breiden.”

Jean-David Malo, directeur van EISMEA, zei: “Door middel van de diensten en ondersteuning van Enterprise Europe Network kunnen deze bedrijven sneller groeien dankzij maatwerk, nieuwe commerciële partnerschappen en toegang tot financiering. Door internationale zakelijke expertise te combineren met lokale kennis, helpt Enterprise Europe Network MKB’ers hun innovatie naar nieuwe markten te brengen.”