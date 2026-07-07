Ondanks de turbulente cacao- en koffiemarkt kozen Nederlandse consumenten in 2025 vaker voor Fairtrade. Het aantal verkochte producten met het Fairtrade keurmerk steeg met 11% naar ruim 247 miljoen stuks. Boerencoöperaties en werknemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika ontvingen hierdoor in totaal €8,9 miljoen aan Fairtrade premie.

De groei kwam uit de categorieën bananen, cashew, kokos en katoen. Kokos groeide met 14% het hardst, gevolgd door cashew en katoen met beide 11%. Bananen stegen 4% in volume, gedreven door de toenemende vraag naar het Fairtrade biologische assortiment en betere zichtbaarheid in de schappen bij retailers.

Cacao, koffie en thee stonden juist onder druk. Historisch hoge grondstofprijzen leidden in de hele markt tot kleinere verpakkingen, hogere consumentenprijzen en lagere volumes. Dat trof de hele keten, niet alleen Fairtrade producten. Cacao daalde 7% in volume, koffie 3% en thee 11%.

Ook retailers investeren steeds nadrukkelijker in eerlijke en toekomstbestendige ketens. Zo startte Action als eerste internationale EU-retailer met het Fairtrade Leefbaar Inkomen & Kinderwelzijn programma voor cacao. Albert Heijn combineert de komende jaren Fairtrade met Tony’s Open Chain voor al hun huismerkproducten met cacao. PLUS maakte met een additionele bijdrage een leefbaar loon mogelijk over hun Fairtrade bananen volumes.

Marloes Groenewegen, directeur Fairtrade Nederland: “Wereldwijd is er nog een grote uitdaging als het gaat om een eerlijke beloning voor boeren en werknemers maar de beweging naar eerlijker wordt steeds duidelijker. Juist in een periode waarin klimaatverandering en hoge grondstofprijzen de voedselketens onder druk zetten, zien we dat steeds meer bedrijven en consumenten kiezen voor Fairtrade. Dat zien we terug in onze cijfers: 11% meer Fairtrade producten verkocht en €8,9 miljoen aan premie voor boeren en werknemers. Dat laat zien dat investeren in eerlijke ketens niet alleen nodig is, maar ook steeds meer de norm wordt.”