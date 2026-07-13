Chiquita, ‘s werelds grootste bananenbedrijf, breidt de samenwerking met The Banana Factory uit, de circulaire fabriek die samen met zusteronderneming Bakers & Bananas de bananenketen wil verduurzamen. Samen verwerken zij afgekeurde bananen tot hoogwaardige bananenpuree voor de voedingsindustrie én tot producten zoals bananenbrood en koekjes. Dankzij deze samenwerking krijgen miljoenen bananen een tweede leven en zet Chiquita een volgende stap in zijn missie om voedselverspilling te voorkomen en in de hele keten geen enkele banaan verloren te laten gaan.

Chiquita streeft wereldwijd naar “zero banana waste”, wat aardig lukt. Een klein percentage van de bananen die aankomen in de haven van Vlissingen, de belangrijkste toegangspoort voor Chiquita-bananen in Noord-Europa, wordt echter afgekeurd. Dit gebeurt veelal omdat het rijpingsproces te vroeg is gestart. In navolging van de strenge Europese regelgeving werden deze eetbare bananen verplicht vernietigd. Daar kwam in 2022 verandering in, toen SGP-Kamerlid Roelof Bisschop een motie indiende naar aanleiding van een lobby door The Banana Factory, om afgekeurde bananen te mogen verwerken tot puree. De motie werd aangenomen, gezien voedselverspilling verantwoordelijk is voor 8 tot 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

20 miljoen geredde bananen

Wie de afgekeurde bananen wilde gebruiken, moest het volledige importtarief betalen, net als voor goedgekeurde bananen. The Banana Factory heeft na jarenlange onderhandelingen en lobby een unieke overeenkomst gesloten met de douane waardoor zij de afgekeurde bananen kunnen verwerken tot hoogwaardige bananenpuree. Zo worden lokale afvalstromen omgezet in een nieuwe circulaire grondstof van hoge kwaliteit. Inmiddels zijn er in The Banana Factory sinds 2023 al meer dan 20 miljoen bananen gered.

“Met deze samenwerking zetten we een nieuwe stap in onze duurzaamheidsstrategie ‘For the Greater Good’, waar minder voedselverspilling en een lagere CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel van zijn”, zegt Peter Stedman, Sustainability Director bij Chiquita. “Net als bij elk ander product komt ook bij bananen verspilling in de keten voor. Door samen te werken met lokale partners zoals Bakers & Bananas en The Banana Factory pakken we dat aan.”

2,2 miljoen geredde bananen per jaar

Chiquita en The Banana Factory verwachten dat ze jaarlijks meer dan 2,2 miljoen Chiquita-bananen, oftewel 450 ton, kunnen redden. “Onze samenwerking met Chiquita markeert een belangrijke stap in onze missie om bananenverspilling in Europese havens aan te pakken”, zegt Laura Hoogland, oprichter van SUNT groep (consumentenmerk Bakers & Bananas en The Banana Factory). “De bananenketen is al decennialang onveranderd, dus het is fantastisch dat we deze keten slimmer en vooral duurzamer hebben kunnen maken. Op dit moment verwerken we 1.500 ton bananen op jaarbasis, en streven we ernaar om de volledige haven-waste in de Benelux en Duitsland te verwerken, wat neerkomt op 33.000 ton, ofwel ruim 17 miljoen bananen per jaar. De verwachting is dat we in 2028 jaarlijks 22.000 ton bananen verwerken tot puree in onze, en Europa’s, eerste ‘full-scale bananenfabriek’.”

Verlengde overeenkomst met bredere scope

De bestaande samenwerking tussen Chiquita en The Banana Factory wordt nu voortgezet voor de komende drie jaar. Daarnaast is de geografische scope uitgebreid tot het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Daarmee leggen beide partijen de basis om ook in die markten samen te werken aan het verwerken van afgekeurde bananen tot circulaire grondstoffen.