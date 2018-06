Nederlanders geven recordbedrag uit aan duurzamer eten met keurmerk

De verkoop in supermarkten van voeding met een onafhankelijk gecontroleerd keurmerk voor duurzaamheid is in 2017 opnieuw met dubbele cijfers gestegen. Deze keurmerken realiseren samen een groei van € 830 miljoen (+30%) en totaal 3,6 miljard euro in 2017, blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. De groei zette flink door en was in 2016 ook al 27%.

De consument, A-merk-leveranciers en supermarkten zijn steeds vaker op zoek naar meer verantwoorde producten al dan niet met een meerprijs. Uit de forse omzetgroei blijkt dat goede keurmerken behulpzaam zijn en ontzorgen in deze zoektocht. Dat geldt zowel voor de consument alsook voor de fabrikant en retailer. Enerzijds vervangen supermarkten en A-merken reguliere producten voor varianten met een onderscheidend keurmerk (denk aan varkensvlees met Beter Leven keurmerk). Anderzijds kiest de shopper zelf ook steeds vaker bewust voor deze producten (denk aan biologisch en kip met 1 ster van het Beter Leven keurmerk).

Vis hoogste aandeel, vleeswaren forse groeier, Beter Leven de grootste

Relatief het vaakst kiezen consumenten voor producten met een keurmerk in de categorie vis. Twee van de drie euro’s wordt in deze categorie besteed aan een duurzamer product met het MSC (wilde vis) of ASC (kweekvis) keurmerk. De productgroep vleeswaren heeft zich in hele korte tijd opgewerkt naar een categorie met een hoog keurmerken-aandeel (van 13% vorig jaar naar 35% in 2017), met name door de groep varkensvlees.

De snelste groei in keurmerkenomzet vertonen de groepen vleeswaren en vers vlees met respectievelijk 170% en 35% groei. Van de keurmerken laat het Beter Leven Keurmerk opnieuw de snelste groei zien (+62%) en is inmiddels met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt met ruim 1,5 miljard euro.



Figuur 1: omzetaandeel van producten met een topkeurmerk binnen de totale categorie in 2017 (top 5 categorieën) en de groei versus vorig jaar



Figuur 2: procentuele omzetgroei per keurmerk in 2017.

*Overige keurmerken zijn Milieukeur, Fair Trade, Label Rouge, UTZ en Rainforest Alliance