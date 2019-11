Nederland verkiest Too Good To Go als meest inspirerende organisatie van 2019

Vandaag, 14 november, werd voor het negende jaar op rij de prijs voor de meest inspirerende organisatie van Nederland uitgereikt in de Stadstuin te Utrecht. Waar vorig jaar Ikea er nog met de winst vandoor ging, won dit jaar de relatief nieuwe impactorganisatie: Too Good To Go.

Too Good To Go is een mobiele applicatie tegen voedselverspilling. Op innovatieve wijze weten zij een maatschappelijk probleem op impactvolle wijze aan te pakken met in Nederland al meer dan een miljoen gebruikers, die 90% van de inhoud van de box ook daadwerkelijk consumeren. De organisatie is pas sinds anderhalf jaar actief in Nederland, maar de Nederlander waardeert haar desalniettemin als meest inspirerende organisatie. Too Good To Go is het hoogst nieuw binnengekomen in de lijst en scoort op zowel product, visie en organisatie de meeste punten.

Joost Rietveld, Managing Director bij Too Good To Go Nederland, zegt “Met een enorm gepassioneerd team willen we iedere dag zoveel mogelijk mensen inspireren om met elkaar de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. Om vandaag als relatief jong bedrijf zo hoog binnen te komen in de Inspirerende 40 is voor ons een kroon op dit werk. Fantastisch om te zien dat zoveel consumenten klaar zijn voor verandering en onze hulp daarbij waarderen.”

Over het algemeen vindt de Nederlander de mate waarin een organisatie innovatief, maatschappelijk verantwoord, kwalitatief en duurzaam opereert de meest belangrijke factoren. Dit jaar scoren de organisaties in totaal 4,2% hoger dan vorig jaar. Zij weten de Nederlander dus meer te inspireren dan in 2018.

De grootste stijger in de lijst is Lego (van 17 naar 2) en de grootste daler is het Rijksmuseum (van 7 naar 39) ten opzichte van het voorgaande jaar. De nieuwkomers in de lijst zijn Too Good To Go, Ekoplaza, ConsumentenBond, Vivera, Universiteit van Wageningen, Booking.com, Microsoft en BMW.

Het landelijke onderzoek is de kern van en breder trendonderzoek dat duidelijk maakt dat ‘business for good’ de norm wordt: organisaties als middel om maatschappelijke vragen op te lossen Deze brede beweging is zichtbaar sinds 2015 en zicht- en meetbaar, zowel bij start-ups als de grote, meer traditionele organisaties die weer meer sociaal maatschappelijke impact maken vanuit de kern van hun business. Impactorganisaties richten zich volledig op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn social enterprises zoals Too Good To Go, Tony’s Chocolonely, De Vegetarische Slager en Dopper naast beursgenoteerde organisaties zoals DSM en Danone.

“In 2015 brak de beweging van Business for Good door. In dat jaar werd de maatschappelijke rol van een organisatie het belangrijkste kenmerk van inspirerende organisaties. Sinds dit jaar bestaat meer dan een derde van de lijst uit social enterprises en not-for-profit organisaties. Het is de reflectie van een diepe behoefte aan perspectief en oplossingen onder Nederlanders. Bedrijven die hier antwoord op geven, raken de tijdsgeest volledig en groeien hard.” Voegt Jelmer van der Meulen van Synergie toe.

Het jaarlijkse onderzoek wordt uitgevoerd door strategisch adviesbureau Synergie en onafhankelijk onderzoeksbureau Dynata.