Nederland massaal in het teken van honger en voedselzekerheid

De 2019 editie van Dutch Food Week sloot gisteren (16 oktober) af met World Food Day. De internationale bewustwordingsdag liet zien dat wereldwijde voedselzekerheid – nu en in de toekomst – een belangrijke opgave is waar we állemaal voor staan. 500 mensen gingen daarom aan tafel tegen honger in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Voedselprofessionals, wetenschappers en de overheid kwamen in Ede bij elkaar over de rol die Nederland kan spelen in het realiseren van Sustainable Development Goal 2: #zerohunger in 2030. Een van de werelddoelen waaraan Nederland zich, als een van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, heeft gecommitteerd.

Hoewel honger voor de meeste mensen in Nederland een ver-van-hun-bed-show is, is het aan de orde van de dag voor 820 miljoen mensen in vooral lage-inkomenslanden. Ook lijden 2 miljard mensen wereldwijd aan verborgen honger, oftewel nutriëntengebrek, door te eenzijdige voeding. Voedselzekerheid vraagt om een aanpak waarin nationaal en internationaal de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, ngo’s en kennisinstellingen wordt gezocht, maar óók de consument kan bijdragen.

Onze voedselkeuzes

Dat voedselzekerheid ook om verandering bij de consument vraagt kwam vanavond aan bod in het Scheepvaartmuseum, waar 500 mensen aan tafel aanschoven om te zoeken naar oplossingen om #zerohunger te bereiken. Symbolische gerechten van internationale gastchef Selassie Atadika en Nederlandse chef-koks Joris Bijdendijk, Samuel Levie, Yvette van Boven, Nadia Zerouali en Ralph Dahlhaus lieten zien hoe onze dagelijkse voedselkeuzes kunnen bijdragen aan voedselzekerheid voor iedereen. Daarin is bijvoorbeeld het kiezen voor lokaal en seizoensgebonden, het terugdringen van verspilling en een duurzame balans tussen plantaardige- en dierlijke eiwitten essentieel.

Circulair voedselsysteem

Nederland is koploper in kennis, expertise en technologie op het gebied van duurzame landbouw, water en voedselketens. Hiermee kunnen we productieprocessen verbeteren, voedselverliezen terugdringen en zo voedselzekerheid vergroten in alle delen van de wereld. Met deze boodschap opende minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het high-level professionals event ‘Circular Food Systems for Food Security’ in Ede. Een evenement waar, naast Minister Schouten, ook Sean de Cleene (World Economic Forum) en Wiebe Draijer (CEO Rabobank) een bijdrage leverden.

(foto: Joke Schut)

Netherlands Food Partnership

Tegelijkertijd was het de formele start van The Netherlands Food Partnership (NFP); een nieuwe beweging die partijen ondersteunt en helpt ideeën te ontwikkelen en te implementeren ter ondersteuning van voldoende, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel voor iedereen. Betrokken zijn partijen die de noodzaak erkennen om via de zogeheten Dutch Diamond-benadering de Nederlandse inzet op SDG2 te versnellen. Het stimuleren van structurele nationale en internationale samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en het maatschappelijke middenveld is het uitgangspunt. Voor meer informatie zie foodpartnerships.org.

Over de organisatie

World Food Day is een internationale bewustwordingsdag die in 1979 in het leven is geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor voedselzekerheid. In Nederland wordt de invulling gedaan door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Dutch Food Week in samenwerking met diverse programmapartners. World Food Day 2019 is de afsluiting van Dutch Food Week; een week waarin heel Nederland in het teken staat van voedsel, voedselproductie en innovatie. Boeren, tuinders, koks, wetenschappers, artsen, supermarkten, ondernemers, onderwijs en overheid deelden hun kennis en kunde en lieten ons zien: wat eten we nu precies?

Foto zaal: © Twycer / www.twycer.nl