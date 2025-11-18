YOKUU, het Belgische B Corp-merk en pionier in probiotisch schoonmaken, lanceert officieel in Nederland. Het bedrijf introduceert een alternatief voor traditionele schoonmaakmiddelen: formules op basis van probiotica die vuil en geur op een natuurlijke manier afbreken, tot zeven dagen actief blijven en een drastische vermindering van plastic afval en chemicaliën mogelijk maken. Daarmee biedt YOKUU een concreet, wetenschappelijk onderbouwd antwoord op de vraag naar duurzame én effectieve schoonmaakoplossingen.

Consument zoekt duurzame producten die wél werken

Nederlandse huishoudens willen steeds vaker producten die zowel milieuvriendelijk zijn als echt resultaat leveren. Traditionele schoonmaakmiddelen doen meestal maar één ding: kortstondig reinigen, vaak op basis van chemicaliën en wegwerpplastic.

YOKUU kiest voor een ander uitgangspunt: samenwerken met de natuur. De probiotica in de producten breken vuil en geurmoleculen continu af en blijven tot wel zeven dagen actief. Het gevolg: minder schoonmaakmomenten, minder productgebruik, een lagere milieu-impact en een gezonder binnenmilieu.

Dankzij het navul-systeem, met compacte navulparels en herbruikbare flessen, zijn veel minder traditionele plastic flessen nodig. Een eenvoudige manier om afval te verminderen, zonder grote aanpassingen in de schoonmaakroutine.

Duurzaamheidsvoordelen:

Tot 90% minder plastic dankzij compacte navulparels en herbruikbare flessen

dankzij compacte navulparels en herbruikbare flessen Microplasticvrije formules

formules Natuurlijk & biologisch afbreekbaar

Langdurige werking = minder product, minder energie, minder afval

Geen agressieve dampen of schadelijke chemicaliën, geen chloor

Van microbiologisch onderzoek naar praktische duurzaamheid

YOKUU is ontstaan uit onderzoek aan de Universiteit Antwerpen door biochemisch ingenieur Joris Jansen. Zijn inzicht: een gezond binnenmilieu ontstaat niet door alles steriel te maken, maar door het microbioom te herstellen met de juiste microben.

Joris Jansen, oprichter YOKUU: ‘We denken vaak dat schoon gelijkstaat aan steriel. Maar een gezond huis ontstaat juist door balans. Met YOKUU gebruiken we de kracht van goede bacteriën om vuil en geur biologisch af te breken, zonder schadelijke chemicaliën en zonder wegwerpplastic. Duurzaam én gemakkelijker voor de gebruiker.’

Nederland is ideale markt voor nieuwe schoonmaaklogica

Nederland heeft een hoge adoptie van circulaire en navulbare modellen, een sterke focus op binnenmilieukwaliteit en een groeiend bewustzijn rond microplastics en chemische belasting.

Alexandra Groot, CMO YOKUU: ‘Nederlanders willen bewuste keuzes maken, maar niet inleveren op effectiviteit. Onze probiotica blijven dagenlang doorwerken, waardoor je minder hoeft te boenen én minder product nodig hebt. Het is precies het soort innovatie waar duurzame huishoudens naar op zoek zijn: simpel in gebruik, impactvol in resultaat.’

Productportfolio: microplasticvrij, vegan, dierproefvrij, natuurlijk en navulbaar

Schoonmaken

Allesreiniger – navulparels

1 miljard actieve probiotica per toepassing, tot 7 dagen werkzaam, parfumvrij, navulbaar zonder plastic afval.

1 miljard actieve probiotica per toepassing, tot 7 dagen werkzaam, parfumvrij, navulbaar zonder plastic afval. Wasstrips

Wassen zonder plastic flessen; microplasticvrij; natuurlijke reiniging met lichte, frisse geur.

Wassen zonder plastic flessen; microplasticvrij; natuurlijke reiniging met lichte, frisse geur. WC-bommen

Schuimende reiniging zonder bleek; veilig voor binnenlucht en riolering.

Schuimende reiniging zonder bleek; veilig voor binnenlucht en riolering. Vaatwastabletten

Natuurlijk, biologisch afbreekbaar, microplasticvrij en zonder schadelijke additieven.

YOKUU Pet: probiotische zorg voor huishoudens met dieren

Huishoudens met huisdieren maken gemiddeld 2–3 keer vaker schoon. YOKUU introduceert een aparte, volledig lik-veilige lijn die langdurig werkt zonder parfum of chemicaliën.

Huisdierverfrisser – verwijdert natte-hondengeur zonder wassen in minder dan 1 minuut, werkt dagenlang door

– verwijdert natte-hondengeur zonder wassen in minder dan 1 minuut, werkt dagenlang door Hondenshampoo & Conditioner – milde, natuurlijke verzorging, respecteert de huidflora

– milde, natuurlijke verzorging, respecteert de huidflora Vlek- & Geurverwijderaar – probiotische dieptereiniging, veilig voor stoffen, kinderen en dieren

Alle producten zijn natuurlijk, biologisch afbreekbaar, navulbaar en dier- én mensveilig.

Impact & groei

YOKUU groeit drie jaar op rij met meer dan 250% per jaar in omzet en distributie. Het merk is actief in meer dan 2.000 Benelux-retailpunten, waaronder Ekoplaza, DA en verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot.

Met de lancering in Nederland zet YOKUU een belangrijke stap richting een nieuwe schoonmaakstandaard: microbioomherstel in plaats van chemische sterilisatie.

Over YOKUU

YOKUU is een Belgische scale-up die een nieuwe standaard introduceert in schoonmaken op basis van probiotica. In plaats van chemische sterilisatie werkt YOKUU met probiotica die vuil en geur biologisch afbreken en een gezond bacterieel ecosysteem opbouwen. Het bedrijf werd in 2020 opgericht door biochemisch ingenieur Joris Jansen en is uitgegroeid tot een van de snelst groeiende duurzame FMCG-spelers in de Benelux. YOKUU is een gecertificeerde B Corp en behoort tot een selecte groep merken die duurzaamheid verankeren in zowel het bedrijfsmodel als de productketen. Het portfolio omvat meer dan 50 SKU’s, is actief in meer dan 2.000 retailpunten en de producten zijn natuurlijk, biologisch afbreekbaar, navulbaar en veilig voor mens, dier en binnenmilieu.