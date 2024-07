Naturalis Biodiversity Center gaat samenwerken met de in Engeland gevestigde specialisten op het gebied van koolstofverwijdering: Treeconomy en Nattergal. Deze unieke samenwerking richt zich voor het eerst op het compenseren van CO2-uitstoot door te investeren in een rewilding project in Engeland.

De samenwerking

Naturalis heeft Treeconomy, specialist in carbon removal, ingeschakeld om de koolstofemissies van het instituut te compenseren. Treeconomy werkt hiervoor samen met Nattergal, een expert in natuurherstel. Naturalis compenseert de emissies door de aankoop van carbon credits. Dat zijn certificaten die bedrijven en organisaties kunnen kopen om hun CO2-uitstoot te compenseren. Elke carbon credit vertegenwoordigt één ton CO2 die uit de atmosfeer wordt verwijderd. Het verwijderen van koolstofdioxide uit de atmosfeer is essentieel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden in 2050, volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

De non-profit organisatie remove heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand brengen van de samenwerking: remove koppelt organisaties aan startups die bijdragen aan carbon removal, om de startups te ondersteunen en bedrijven te helpen bij het compenseren van hun CO2-uitstoot. “We zijn verheugd om te zien dat de samenwerking tussen Naturalis en Treeconomy het resultaat is van deze inspanning.” aldus Hans Westerhof, CEO van remove.

Dubbele crisis

Het natuurherstel gaat plaatsvinden in het Boothby Wildland Project, een gebied van 617 hectare in Engeland, dat eigendom is van Nattergal. Dit project richt zich op het vastleggen van koolstof in bodems en planten binnen verschillende habitats zoals grasland, struikgewas en bos. Deze aanpak ondersteunt een grote diversiteit aan leven en biedt een duurzame oplossing voor zowel uitstoot als biodiversiteitsverlies. Ivan de Klee, Hoofd Natuurlijk Kapitaal bij Nattergal: “Naturalis maakt nu de uitbreiding mogelijk van herbebossingsprojecten die tegelijkertijd de dubbele crisis van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aanpakken.”

Passend bij Naturalis

Edwin van Huis, directeur van Naturalis, benadrukt het belang van deze samenwerking: “Het is onze missie om de biodiversiteit te onderzoeken en te beschermen. Wij willen ook de maatschappij inspireren om de natuur meer te waarderen en er beter voor te zorgen. Om deze missie te vervullen, reizen onze medewerkers regelmatig naar het buitenland voor conferenties, veldwerk en andere onderzoeksdoeleinden. We beseffen echter dat dit reisgedrag leidt tot CO2-uitstoot. We kijken naar effectieve maatregelen om onze uitstoot te minimaliseren, maar tegelijkertijd zijn we erg blij dat we in Treeconomy een partner hebben gevonden die carbon removal mogelijk maakt. Zij zorgen ervoor dat milieu-initiatieven zowel effectief als meetbaar zijn.”

Het belang van rewilding

“Herbebossings- en herstelprojecten versterken niet alleen ecosystemen, ze verwijderen ook aanzienlijke hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer. Tot nu toe hebben we echt moeite gehad om te kwantificeren hoeveel, maar nu we deze impact kunnen meten, wordt het mogelijk om koolstoffinanciering aan te boren voor deze projecten. We kijken ernaar uit om met Naturalis en Nattergal als geweldige partners samen te werken aan dit project.” aldus Harry Grocott, CEO van Treeconomy.

Foto: De locatie van het herbebossingsproject: Boothby Wildland Credit: The Big Ladder.