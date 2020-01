Naturalis en Albert Heijn slaan handen ineen voor biodiversiteit

Op 13 januari 2020 hebben Naturalis Biodiversity Center en Albert Heijn hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract om onderzoek te doen naar biodiversiteit. De komende 5 jaar maakt de supermarktketen het mogelijk een promovendus aan te stellen binnen Naturalis om het onderzoek uit te voeren.

Al eerder werden de handen met succes ineen geslagen tussen de twee, met educatieve acties voor de consument. Niemand zal de Dinoplaatjes, Ontdek de Wonderlijke Wereld actie en insectentattoo ’s ontgaan zijn. De huidige samenwerking is nieuw in de zin dat het focust op duurzaamheid en onderzoek. Een mooi moment, nu Naturalis net haar nieuwe gebouw in Leiden heeft geopend, waar museum, collectie en onderzoek onder één dak samen komen.

Diepgaande kennis

Albert Heijn biedt de mogelijkheid aan een onderzoeker van Naturalis om zijn PhD-traject uit te voeren. Anita Scholte op Reimer, directeur Kwaliteit & Duurzaamheid van Albert Heijn, is erg enthousiast over de samenwerking: “We zien dat het onderwerp biodiversiteit meer en meer leeft in Nederland. Vandaar dat we bijenhotels neerzetten, akkerranden inzaaien en afspraken maken op het gebied van biodiversiteit met onze telers en boeren. Daarom vinden we het belangrijk dat Naturalis hier meer onderzoek naar te doet. Tegelijkertijd hebben we zelf ook behoefte aan meer diepgaande kennis over biodiversiteit en een partner op dit vlak.”

Biomonitoring

De gelukkige PhD-kandidaat is de jonge bioloog Auke-Florian Hiemstra, zijn onderzoek gaat van start op 1 februari 2020. De samenwerking tussen Naturalis en Albert Heijn en biodiversiteitsonderzoek is van groot wetenschappelijk belang, benadrukt directeur Onderzoek en Onderwijs van Naturalis, Maaike van de Kamp-Romijn: ” Albert Heijn is zeer geïnteresseerd in biomonitoring. Dat is een belangrijke kracht van Naturalis. Albert Heijn werkt met vaste telers en boeren en zitten daarom heel dicht op de natuur in Nederland, en op de gerelateerde omgeving. Daardoor kunnen we samen het verschil maken.”

Op de foto van links naar rechts: Maaike van de Kamp-Romijn (Directeur Onderzoek en Onderwijs Naturalis Biodiversity Center), Anita Scholte op Reimer (Directeur Kwaliteit & Duurzaamheid Albert Heijn), Corine van Impelen (Hoofd Communicatie & Evenementen Naturalis) & Auke-Florian Hiemstra (Bioloog).