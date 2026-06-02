Naturalis heeft een strategisch partnerschap met BNP Paribas. In het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas, op de Amsterdamse Zuidas, opent Naturalis vanaf 2 juli een doorlopende expositie en brengt de organisatie het verhaal over biodiversiteit dichter bij het bedrijfsleven.

Op de begane grond van het gebouw ‘The CubeHouse’ komt een multifunctionele en publiek toegankelijke ruimte voor gebruikers van het gebouw, maar ook voor bezoekers en voorbijgangers. Hier komen werk, cultuur en maatschappelijke programmering samen. In deze ruimte richten we een expositie in, vertellen we het verhaal over biodiversiteit en gaan we het gesprek aan over urgente thema’s die hiermee samenhangen.

Wetenschappelijke kennis dichter bij bedrijven en organisaties

Marcel Beukeboom, algemeen directeur van Naturalis: “De urgente vraagstukken rond biodiversiteit vragen om de handen ineen te slaan en nog meer samen te werken. Met overheden, bedrijven en andere organisaties bouwen we, op basis van wetenschappelijke kennis, aan oplossingen. De uitnodiging van onze partner BNP Paribas om een expositie, lezingen en rondetafelgesprekken in The CubeHouse te realiseren is voor Naturalis een unieke kans om ons verhaal te vertellen op de Zuidas. Zo bereiken we nieuwe doelgroepen en brengen we onze kennis over biodiversiteit dichter bij het bedrijfsleven. Op de Zuidas, waar deze thematiek minder vanzelfsprekend is, laten we zien hoe immens belangrijk de rijke variatie en samenhang in de natuur is voor onze toekomst.”

Foto: The CubeHouse / Milan Hofmans