National Geographic strijdt in juni opnieuw tegen wegwerpplastic

Met City Clean-Ups verspreid over Nederland, een online Plastic Plan en veel aandacht op tv en in de magazines geeft National Geographic de campagne ‘Stop met Plastic’ een vervolg. De hele maand juni staat in het teken van de strijd tegen wegwerpplastic. Programmamaker Harm Edens is dit jaar ambassadeur van de campagne.

9 miljard kilo plastic

Een dode walvis met 80 plastic tassen in de maag, containers vol plastic in de Waddenzee, een plastic zak op 11km diepte in de Marianentrog… Keer op keer worden we geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van plasticvervuiling in ons ecosysteem. Jaarlijks belandt 9 miljard kilo plastic in de oceaan. Dat terwijl veel producten, zoals rietjes en plastic tasjes, makkelijk te mijden zijn. National Geographic moedigt daarom mensen wereldwijd aan om een eigen Plastic Plan te maken waarin staat welke wegwerpproducten je stopt te gebruiken, dat kan op Stopmetplastic.nl.

City Clean-Ups in Den Haag, Nijmegen en Zwolle

Het Plastic Plan helpt wegwerpplastic te verminderen, maar National Geographic zet zich tevens in om plastic op te ruimen. Na het succes van de National Geographic Beach Clean-Ups vorig jaar, organiseert National Geographic komende maand City Clean-Ups in Den Haag (1 juni), Nijmegen (15 juni) en Zwolle (30 juni). Iedereen die mee wil doen kan zich kosteloos aanmelden via natgeo.nl/stopmetplastic.

Harm Edens ambassadeur campagne

Programmamaker Harm Edens is dit jaar ambassadeur van ‘Stop met Plastic’. Edens is duidelijk over zijn motivatie: “Het bewustzijn over wegwerpplastic is de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Toch hoor je nog vaak ‘laat ze in China of Indonesië maar beginnen’ terwijl we ook hier omringd zijn door wegwerpplastic.” Edens belooft in zijn eigen Plastic Plan te stoppen met het gebruik van plastic flessen en tasjes.

Naast Harm Edens ondersteunen onder anderen EU-vicepresident Frans Timmermans, Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberghe, fotograaf Sacha de Boer, FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen en plastic-activist Merijn Tinga de campagne. Zij hebben allen een persoonlijke motivatie om zich uit te spreken tegen plasticvervuiling en hebben een videoboodschap opgenomen die in juni bij National Geographic te zien is.

Buddy Vedder en Sterrin ambassadeurs namens National Geographic Junior

Het tijdschrift National Geographic Junior heeft jeugdpresentator Buddy Vedder en ecoloog Sterrin Smalbrugge gevraagd om de boodschap kracht bij te zetten. Buddy won eerder dit jaar de Zapp-award voor beste jeugdpresentator en Sterrin toerde het land door met ‘De Grote Reptielenshow’. Ze zijn beiden aanwezig bij de National Geographic City Clean-Up in Nijmegen.

Documentaires, reportages en interviews

‘Stop met Plastic’ staat in juni centraal op alle kanalen van National Geographic. Online wordt een reeks video’s en artikelen gepubliceerd, National Geographic Magazine pakt uit met reportages en interviews en op tv worden iedere woensdag, zaterdag en zondag documentaires rond het thema plastic uitgezonden.