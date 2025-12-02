Het advies is door de deelnemers van het burgerberaad overhandigd aan demissionair minister-president Dick Schoof, minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Frank Rijkaart en ondervoorzitter van de Tweede Kamer Wieke Paulusma. Ook verschillende Tweede Kamerleden en ruim 150 mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en overheid waren aanwezig, net als meer dan 120 deelnemers van het burgerberaad zelf.

Tijdens de presentatie werden de dertien aangenomen aanbevelingen toegelicht en gaven de deelnemers een inkijk in het bijzondere proces dat zij samen hebben doorlopen. Een van de jongste en een van de oudste deelnemers overhandigden het adviesrapport namens het hele burgerberaad. Het volledige advies is vanaf nu openbaar en te lezen op deze website.

Met deze overhandiging start een nieuwe fase. Nu is het aan de politiek om hiermee aan de slag te gaan. Het burgerberaad geeft een duidelijk advies met concrete aanbevelingen en richtingen voor vervolg. Het kabinet zal binnen zes maanden reageren. Het geeft dan aan welke aanbevelingen het overneemt, welke niet en waarom (motiveringsplicht). Daarna bespreekt de Tweede Kamer het advies van het burgerberaad en de kabinetsreactie in een debat. Tijdens de slotbijeenkomst, uiterlijk in december 2026, bespreekt het kabinet samen met de Tweede Kamer en het burgerberaad hoe opvolging is gegeven aan het advies.

Het burgerberaad blijft nog een jaar bij elkaar om te monitoren hoe het kabinet en de Tweede Kamer opvolging geven aan het advies. En om over het advies met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de samenleving in gesprek te gaan.