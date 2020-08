Naïf lanceert plasticvrije baby wipes en pakt doekjesproblematiek aan

Babydoekjes. It’s a dirty business. En dan bedoelen we niet het schoonmaken van babybillen. Elke seconde worden er 14.000 babydoekjes gebruikt. Als ouder verrast dit je misschien niet. Ze zijn immers onmisbaar als je een baby hebt. Maar er is een keerzijde: de schade die babydoekjes aanrichten in de natuur is ongekend. Ruim 90 procent van de babydoekjes is gemaakt van plastic. Dus niet alleen de verpakking, maar de babydoekjes zelf ook. Het is wegwerpplastic. Naïf maakt een einde aan deze dirty business en lanceert plasticvrije baby wipes, zowel de verpakking als het doekje.

Shocking numbers

Standaard babydoekjes bestaan voor 80 procent uit plastic. Dat is 57.46 gram plastic in één pak babydoekjes. Dat zijn twee grote PET flessen. Twee. grote. PET flessen. Laat dat even op je inwerken. Elke dag gebruiken we grofweg 6,2 miljoen babydoekjes in Nederland. De doekjes zijn voor 90 procent verantwoordelijk voor rioolverstopping. Overal ter wereld, ook in de Maas, vind je babydoekjes op de oever (WWF, 2020). Dit komt doordat mensen niet weten waar ze de babydoekjes weg moeten gooien. Veel doekjes belanden in het toilet en dat is niet de bedoeling. Ze horen ook niet bij het GFT afval, omdat de billendoekjes ontlasting bevatten. Maar gewoon in de kliko.

Wipe for the future

De nieuwe Naïf Plasticvrije Baby Wipes (€ 3,49) zijn, zoals de naam al zegt, plasticvrij. De babydoekjes zijn gemaakt van eucalyptushout en zijn volledig biologisch afbreekbaar binnen 8- 10 weken. En natuurlijk zijn de baby wipes, zoals we gewend zijn van Naïf, alcohol- en parfumvrij. Made from plants, not plastic. Beter voor je baby en de wereld om je heen.

Kijk voor meer informatie op Stopplasticwipes.org en join the movement.