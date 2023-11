Naaiatelier Oxious Talent Factory (OTF) uit Rotterdam produceert sinds deze maand in opdracht van FC88 accessoires en mode-items van gebruikte voetbaltenues afkomstig van verschillende betaalde Europese voetbalclubs. Beide bedrijven delen de intrinsieke motivatie om de aanzienlijke hoeveelheid textielafval sterk te reduceren door middel van upcycling. In het naaiatelier in de Rotterdamse wijk Feijenoord worden deze maand de eerste trendy modeartikelen en accessoires vervaardigd door gemotiveerde talenten uit kwetsbare doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Upcycling-licentie

Onlangs sloot FC88 een samenwerkingsovereenkomst met de KNVB, waardoor FC88 de eerste officiële ‘upcycling partner’ is. Nicole Bekkers, oprichter van FC88, motiveert: “Nu we met de KNVB stappen zetten in de verduurzaming van het Nederlandse voetbal, zijn we verheugd dat Oxious Talent Factory capaciteit inzet om een deel van onze productie te verzorgen. De samenwerking met OTF van Esther Smit past goed bij onze missie en haar regeneratieve model zorgt ervoor dat we nog meer positieve impact genereren. Dit zorgt voor een sterke match tussen onze DNA’s. De samenwerking tussen FC88 en OTF sluit aan bij het gezamenlijke doel in het verminderen van textielafval in de wereld.”

Wereldwijd bereik

Esther Smit van Oxious Talent Factory is verheugd over de samenwerking: “Nadat ik op één dag door drie afzonderlijke relaties werd ik gewezen op Nicole van FC88 bleek er een match met onze visie én missie. We willen de ecologische voetafdruk van textiel terugdringen en met creatieve oplossingen de textielafvalberg reduceren. Ons commerciële naaiatelier bestaat uit gemotiveerde talenten, onder ander statushouders en alleenstaande moeders, die niet meededen in de maatschappij. Zij zetten zich dagelijks inzetten om textiel op creatieve wijze te upcyclen. Dit doen we inmiddels voor meerdere opdrachtgevers en met uiteenlopende materialen. Denk aan het hergebruiken van enorme hoeveelheden promotioneel bannermateriaal, bedrijfskleding of textiel van events dat voor bijvoorbeeld Koningsdag in Rotterdam is gebruikt. We zijn verheugd dat we nu met Europese voetbalclubtenues de boodschap kunnen uitdragen dat duurzaamheid niet stoffig is maar ook high-end, hip, gewild en trendy kan zijn.