Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 augustus viert Mysteryland haar 30-jarige jubileum. Deze 2023-editie draait bijna volledig op vaste, lokaal opgewekte, groene stroom en is daarmee het eerste festival op deze schaal in Nederland. Een succesverhaal van een intensieve samenwerking tussen ID&T, Lokaal Energiebedrijf Tegenstroom, Recreactieschap Spaarnwoude, Ecovolt en Gemeente Haarlemmermeer. Charlotte van der Meij, wethouder Klimaat en Energie in Haarlemmermeer is trots op dit resultaat van een jarenlange samenwerking waarin geloof in het gewenste eindresultaat de succesfactor is. Net als collega Marja Ruigrok, wethouder Economische zaken, Cultuur, Toerisme en Evenementenbeleid.

Wens om groene stroom te gebruiken

Composteerbare servetjes en frietbakjes, plastic bekers met statiegeld en veel vegetarisch en veganistisch eten. Mysteryland verduurzaamt al jaren maar de grootste wens was om de diesel aggregaten waarmee de grote podia van energie worden voorzien zoveel mogelijk te vervangen door groene stroom. In 2017 kwam EcoVolt met een plan waarop het lokale energiebedrijf Tegenstroom, de festivalorganisator en de grondeigenaren (gemeente en recreatieschap) intensief samenwerkten. Voor de uitvoering was iets meer geduld nodig, zes jaar later – tijdens corona lag het project stil – is het eindelijk gelukt. Mysteryland draait grotendeels op lokaal opgewekte stroom van de schuur van de lokale ondernemer Jos van Koeckhoven, die met zijn bedrijf grenst aan de festivallocatie.

Hoe werkt het?

Het was een echte puzzel maar het is gelukt. Op het terrein is een vast elektriciteitsnet aangelegd met zes putten bij de hoofdpodia. Daar komen de leidingen naar het oppervlak. Tijdens het festival worden tijdelijke mobiele transformatoren geplaatst op de putten: Clean Event Power Units (CEP’s). Dit zijn een soort grote stopcontacten die worden gevoed met stroom van zonnepanelen op de naastgelegen schuur. Tegenstroom is als lokale groene energieleverancier één van de initiatiefnemers van het project. Koeckhoven wekt op zijn dak meer zonnestroom op dan hij zelf gebruikt. De extra stroom levert hij aan Tegenstroom, die levert het door aan Mysteryland. Er loopt natuurlijk geen kabel van de boerderij rechtstreeks naar de CEP’s. De zonnepanelen leveren stroom aan het algemene elektriciteitsnet en krijgt een administratief label. Met dit label, een ‘Garantie van Oorsprong’ (GVO) garandeert Tegenstroom dat de stroom ook echt van de schuur van Jos komt. Omdat de aansluiting van een vaste stroomvoorziening niet goedkoop is, dragen alle betrokken partijen financieel bij in de realisatie van de vaste stroomaansluiting.

In plaats van het verstoken van ongeveer 60.000 liter diesel, gebruikt het festival ongeveer 135.000 kWh groene stroom, een CO2-besparing van ongeveer 195 ton, ofwel ongeveer 1.000.000 auto-kilometers. Om die hoeveelheid uit de lucht te halen heb je ongeveer 7.800 bomen nodig.

“We gaan voor een zo klein mogelijke footprint. Duurzaamheid zit in het DNA van ID&T”, vertelt projectmanager Maarten van ’t Veld. “Wij zijn enorm trots dat we samen met de andere betrokkenen deze belangrijke stap voorwaarts kunnen zetten. We hopen hiermee andere organisatoren te inspireren. Deze inspanning sluit goed aan bij onze ondertekening van de Green Deal Circular Festivals dat zich richt op duurzame innovatie en waarin we hebben beloofd ons hard te maken om in de toekomst voor een groot deel circulair en klimaatneutraal te zijn.”

Voorbeeldfunctie

ID&T wil zoals gezegd met deze demo een voorbeeld zijn voor andere festivals in Nederland, maar ook internationaal. We zijn onderdeel van de Circular Green Deal waarin we met andere festivalorganisaties onze kennis op het gebied van duurzaamheid delen. “We zijn een innovatieve sector die hierin het voortouw wil nemen”, vertelt Van ’t Veld. Marja Ruigrok, wethouder Economische zaken, Cultuur, Toerisme en Evenementenbeleid prijst hoe ID&T vooruitloopt in het verduurzamen van een sector en hoe de organisatie al decennia lang (lokale) bedrijvigheid aan het festival verbindt.

Groene festivaltoekomst

“Ook wij als gemeente Haarlemmermeer hebben een voorbeeldfunctie. Een festival als Mysteryland is eigenlijk onze samenleving in kleinere vorm. De energietransitie die hier heeft plaatsgevonden is een voorbeeld voor de rest van Haarlemmermeer en onze regio”, aldus een trotse wethouder van der Meij. Het Recreatieschap is blij dat door deze stap ook de andere evenementen – die net zoals Mysteryland plaatsvinden in het Haarlemmermeerse Bos en de Groene Weelde – gebruik gaan maken van de lokaal opgewekte zonnestroom.

Mede mogelijk gemaakt door

De ontwikkeling en implementatie van een innovatief en modulair 10kV-systeem, met tijdelijke mobiele transformatoren: Clean Event Power Units (CEP’s) is mede tot stand gekomen met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie verleent subsidie aan ondernemers die minder energie willen gebruiken in hun productieproces. Innovatieve technieken waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd kunnen bij pilots worden gedemonstreerd met behulp van deze subsidie.