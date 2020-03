MVO Nederland en Nevi versterken samenwerking circulair en maatschappelijk inkopen

MVO Nederland gaat een officiële samenwerking aan met Nevi, de vereniging voor inkoop- en supply management. Samen gaan beide partijen zich inzetten voor een snellere overgang naar de nieuwe economie, vooral gericht op de rol van circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen daarin. Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland en Jeroen Harink, algemeen directeur van Nevi, bekrachtigden de samenwerking officieel met hun handtekening.

MVO Nederland en Nevi werkten reeds samen in diverse maatschappelijke programma’s, zoals de Green Deal Circulair Inkopen en de Klankbordgroep Advies Duurzaam Inkopen Overheid. Beide partijen streven ernaar om deze projecten verder uit te bouwen en nieuwe programma’s op te starten.

“Als beweging van ondernemers in de nieuwe economie horen we dagelijks uit ons netwerk hoe belangrijk de rol van inkoop is. We zijn dan ook enorm blij om de samenwerking met Nevi nu officieel te bekrachtigen. We zijn ervan overtuigd dat we ondernemers en bedrijven nog beter kunnen faciliteren in het verder verduurzamen van hun inkoopproces. Binnen, maar ook buiten ons netwerk van 2.000 partners”, zegt Maria van der Heijden.

“Meer dan ooit is duidelijk dat samenwerken de sleutel is voor het creëren van waarde voor de maatschappij, organisaties en inkoopprofessionals. We zijn dan ook zeer blij om dat nu met MVO Nederland te kunnen doen”, zegt Jeroen Harink.