MUD Jeans laat consument precies zien wat milieu-impact is van iedere jeans

MUD Jeans laat consumenten vanaf nu precies zien wat de milieu-impact is van iedere jeans. Het circulaire jeansmerk kan deze inzichten delen doordat het als eerste jeansmerk ter wereld de milieu-impact van haar complete productportfolio heeft laten doorrekenen door middel van een Life Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd door Ecochain. Daaruit blijkt dat MUD Jeans in vergelijking met een standaard jeansmerk maar liefst 92 procent minder water en 47 procent minder land gebruikt. Ook wordt er 69 procent minder CO2 uitgestoten.

“We wisten natuurlijk al langer dat gerecycled katoen een bijzonder duurzame grondstof is, maar toch waren we blij verrast door de exacte cijfers”, zegt Dion Vijgeboom, denim specialist en mede-eigenaar van MUD Jeans. “Met de publicatie van onze Life Cycle Assessment willen we duidelijk maken hoeveel water, CO2 en land er nodig is om een MUD Jeans te produceren zodat consumenten bij hun aankoop een weloverwogen keuze kunnen maken.”



Life Cycle Assessment

Het LCA-onderzoek begint bij de grondstoffen en kijkt vervolgens nauwgezet naar alle processen en materialen die nodig zijn om een jeans te produceren. Zo wordt er gekeken naar de hoeveelheid water en land die er wordt gebruikt tijdens het verbouwen en oogsten van het biologisch katoen, het verwerken van het gerecyclede katoen, het produceren van de jeansstof en tenslotte het naaien, wassen en strijken van de spijkerbroek. Ook wordt de CO2-uitstoot gemeten.

Oproep aan kledingindustrie

Als klein bedrijf besteedt het merk relatief veel geld en tijd aan het doen van deze berekening. ”Claims over duurzaamheid kan je alleen hardmaken door ze te verifiëren met data. Onze berekeningen zijn dan ook gebaseerd op wetenschappelijke en concrete data van onze fabrikanten in plaats van schattingen”, aldus Vijgeboom. “Willen we consumenten echt een keuze geven dan is het zaak compleet transparant te zijn over het productieproces en de milieu-impact. We doen hiermee dan ook een oproep aan de rest van de kledingindustrie om ook de milieu-impact te meten en de resultaten te delen zodat het verschil tussen greenwashing en duurzame bedrijven duidelijk wordt. De consument geeft aan meer inzicht te willen in de productieprocessen en zelfs extra te willen betalen voor duurzame merken, dus het is aan ons om de informatie overzichtelijk te makenen te delen.”

Over MUD Jeans

MUD Jeans is een Nederlands duurzaam denim merk. In 2013 introduceerde MUD Jeans het innovatieve ‘Lease A Jeans’ concept. Dit concept is gebaseerd op een economie zonder eigendom in plaats van bezit. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recyclet al haar jeans. De transseasonal denim collectie, bestaande uit hoge kwaliteit essentials, wordt ontworpen volgens circulair design. Op dit moment gebruikt het merk voor de productie van haar jeans 40 procent gerecycled katoen, het streven is om hier op korte termijn 100 procent van te maken. MUD Jeans bereikt hoge standaarden van verschillende duurzame organisaties, zoals het internationale B Corp.

Download het LCA rapport (pdf)