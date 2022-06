Circulair denimmerk MUD Jeans en Hogeschool Saxion presenteerden op 21 juni de eerste volledig circulaire spijkerbroek ter wereld. Bij de productie van het prototype zijn alleen de vezels van gedragen broeken gebruikt (PCR denim). Na bijna twee jaar in ontwikkeling te zijn geweest, werd de jeans tijdens de Road to 100 Watch Party officieel gelanceerd door Jennifer Hoffman.

In Nederland belandt ieder jaar ruim 135 miljoen kilo textiel in de recyclebakken, waarvan uiteindelijk slechts één procent hoogwaardig wordt hergebruikt. Omdat gerecyclede garens moeilijker te verwerken zijn dan garens die alleen nieuwe vezels bevatten, was het produceren van volledig circulaire jeans tot voorkort technisch onmogelijk. Om het percentage gerecyclede vezels toch te verhogen zonder dat het ten koste gaat van de sterkte, combineert Saxion en MUD Jeans voor het eerst mechanisch gerecyclede vezels met chemisch gerecyclede vezels en maakten daarvan een spijkerbroek. “Wij zijn ontzettend trots dat we de eerste échte circulaire jeans ter wereld hebben gerealiseerd”, zegt Dion Vijgeboom mede-eigenaar van MUD Jeans. “Hiermee willen we laten zien dat een wereld zonder afval – dankzij een circulaire economie – echt mogelijk én haalbaar is. Chemisch recyclen klinkt niet duurzaam, maar is niet meer dan een verzamelterm voor het op natuurlijke basis oplossen van cellulose materiaal.”

PCR-denim

De spijkerbroeken van MUD Jeans bestaan momenteel uit veertig procent post-consumer gerecyclede denim waaraan biologische katoen wordt toegevoegd. Hierdoor wordt bij de productie van een MUD Jeans 93 procent minder water en 74 procent minder CO2 verbruikt dan bij industriestandaard jeans. Met de overstap naar honderd procent PCR-denim verwerkt het circulaire jeansmerk nog meer gebruikte spijkerbroeken in het productieproces en hoeft het daardoor geen nieuw katoen meer te gebruiken. Vijgeboom: “Als producent moet je de verantwoordelijkheid dragen voor jouw product. Veel partijen gebruiken productie- en snijafval om aan hun recycleclaims te voldoen, terwijl dit soort pre-consumer waste al sinds jaar en dag wordt hergebruikt in het productieproces. Wat mij betreft moet niet persoonlijk gewin, maar het vooruithelpen van de keten het einddoel zijn”. Maud Kuppen, onderzoekster textiel- en spintechnologie aan de Hogeschool Saxion, voegt toe: “De textiele afvalberg groeit gestaag. Wij hebben nu bewezen dat we nieuwe textiele producten kunnen vervaardigen uit volledig gerecycled materiaal. Hiermee beperken we niet alleen de omvang van de afvalberg, maar ook de productie van nieuwe materialen.”

Road to 100

Jennifer Hoffman presenteerde eerder op de middag de Road to 100 Watch Party in Laren, waarbij de nieuwe jeans voor het eerst aan de wereld werd getoond. “Dit soort initiatieven zijn ontzettend waardevol en zelfs cruciaal voor de duurzame toekomst van onze planeet”, zegt Jennifer Hoffman. Vijgeboom voegt toe: “Met ons kleine team hebben we er alles aan gedaan om de sector in beweging te krijgen en deze verandering mogelijk te maken. Dat het nu is gelukt, is waanzinnig – maar eigenlijk zou echte innovatie van de grote jongens moeten komen”.