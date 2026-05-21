De Earth Valley Innovation Hub (EVIH) in De Nieuwe Stad in Amersfoort is officieel geopend. De nieuwe hub moet uitgroeien tot dé plek waar innovatie in gebiedsontwikkeling zichtbaar, tastbaar en toepasbaar wordt. Hier werken ondernemers, overheden, kennisinstellingen en startups samen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen rond energie, mobiliteit, circulariteit en gezondheid.

De hub is een initiatief van ROM Utrecht Region, de Gemeente Amersfoort en Schipper Bosch. Sinds de start van Earth Valley in 2022 bundelen verschillende partijen hier hun krachten rond duurzame gebiedsontwikkeling, met technologie en data als belangrijke aanjagers van innovatie.

Van innovatie naar praktijk

Wat de Earth Valley Innovation Hub bijzonder maakt, is de combinatie van een fysieke ontmoetingsplek en een omgeving waar innovaties direct getest kunnen worden. In het district komen technologie, data en praktijk samen om oplossingen te ontwikkelen voor actuele vraagstukken, zoals slimme energiesystemen, duurzame mobiliteit en gezonde leefomgevingen.

Bezoekers kunnen in de hub zien welke innovaties worden ontwikkeld en toegepast. Van demonstraties en showcases tot concrete praktijktoepassingen: de hub laat zien wat samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijs kan opleveren.

Ruimte voor startups en samenwerking

De hub biedt ook ruimte aan startups en innovatieve bedrijven die werken aan duurzame gebiedsontwikkeling. Onder meer Citymarketing Amersfoort, Good City Sense en Connected Green vestigen zich in het gebouw. Daarmee ontstaat een plek waar innovatie, ondernemerschap en samenwerking samenkomen.

Earth Valley richt zich op zogeheten ‘earth tech’: technologische en datagedreven oplossingen die bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Denk aan toepassingen op het gebied van schone energie, circulaire bouw en slimme mobiliteit.

Bouwen aan een toekomstbestendige regio

Met de opening van de Earth Valley Innovation Hub krijgt het snelgroeiende netwerk van Earth Valley een vaste plek in Amersfoort. De initiatiefnemers hopen dat de hub uitgroeit tot een ontmoetingsplek waar bedrijven, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden samen werken aan schaalbare oplossingen voor de leefomgeving van de toekomst.

Foto: Jos Hummelen, Earth Valley