MorgenWonen assembleert 2000e duurzame woning

In 2014 startte VolkerWessels met de bouw van een unieke fabriek die comfortabele en duurzame woningen onder de naam ‘MorgenWonen’ aan de lopende band kon produceren. Door deze industrialisatieslag werd een oplossing gecreëerd voor het in de bouw ontstane tekort aan vakmanschap. Tevens werd een manier gevonden om prijsstabiliteit te creëren en werden op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid grote stappen gezet ten opzichte van het traditionele bouwproces. Door de continue bouwstroom van 440 woningen per jaar worden er anno 2020 iedere dag ergens in Nederland twee nieuwe Nul-op-de-Meter woningen van MorgenWonen geassembleerd. De 2000e woning krijgt morgen een eervolle plek in het nieuwbouwproject Hollandse Linde aan de Katenhorst in Ede.

Drie type woningen en variatie

MorgenWonen begon in 2014 met één type woning die uit de fabriek vertrok, vandaag de dag bestaat het assortiment van MorgenWonen uit drie verschillende type woningen, waarmee op verschillende wijze kan worden gevarieerd. Met deze moderne producten worden succesvol uiteenlopende opdrachtgevers bediend zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Ook Collectief Particulier Opdrachtgevers (CPO’s) komen in hun zoektocht naar betaalbare en duurzame starterswoningen steeds vaker uit bij MorgenWonen.

De nabije toekomst

VolkerWessels heeft de industrialisatie smaak te pakken en investeert de komende jaren opnieuw fors in productiefaciliteiten. De dit jaar op het Europark bij Coevorden geopende fabriek beslaat 10.000 m² op een terrein van 25.000 m², is volledig gerobotiseerd en zal in 2021 verder worden uitgebreid. Zo komt er ruimte voor de productie van een bijzondere sociale huurwoning en neemt door verdere automatisering de flexibiliteit binnen het bouwsysteem toe. Daardoor wordt de prijslijst aangevuld met interessante opties zoals een plat dak, een ruime uitbouw en een comfortabele extra slaapkamer op zolder.

Aantallen worden bepaald door beschikbare bouwlocaties

Door haar ervaring als marktleider in industriële woningbouw, de moderne productiefaciliteiten en de concernkracht van VolkerWessels heeft MorgenWonen de mogelijkheid om de productie verder op te schalen. Dit wordt echter met name bepaald door de beschikbaarheid van grondposities in Nederland. Om aan de landelijke vraag van woningen te kunnen blijven voldoen moeten er meer woningbouwlocaties beschikbaar komen. Dit vraagt om landelijk beleid en ingrijpen door de regering zodat er ook op korte termijn ruimtelijke procedures kunnen worden doorlopen.

Export

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan bouwtechnische aanpassingen om de woningen seriematig geschikt te maken voor Duitsland en Engeland. Dit is gelukt en nog dit jaar zullen de eerste projecten nabij Leipzig (D) en Londen (UK) worden gerealiseerd.