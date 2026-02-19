In het buitengebied tussen Harderwijk en Ermelo wordt het project Harderwiekerbrink gerealiseerd met Geldersche Woningbouw als hoofdaannemer. Het woonhof bestaat uit twintig duurzame woningen, elk met een eigen tuin en toegang tot gezamenlijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte en wasfaciliteiten. Het project richt zich op moderne en energiezuinige woningbouw voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Wonen met ruimte voor ontmoeting

Het ontwerp van Harderwiekerbrink stimuleert contact tussen bewoners, zonder dat ze hun privacy hoeven in te leveren. Een gezamenlijke ontmoetingsruimte, binnentuin en moestuin stimuleren onderlinge verbinding.

“Ik vind dit project heel gaaf en uniek. Een eigen plek hebben, maar toch de gezelligheid bij mijn buren kunnen opzoeken wanneer ik daar zin in heb. De indeling met de vide geeft een ruimtelijk gevoel en de houten gevelbekleding zorgt voor een warme, natuurlijke sfeer. En dat ik ook nog een eigen tuintje heb in deze prijsklasse, maakt het helemaal af,” aldus toekomstige bewoner Annefleur (27 jaar).

Kans voor starters en alleenstaanden uit de regio

De gemeente Harderwijk stelde een maximum verkoopprijs vast en gaf de wens mee dat circa 50% van de bewoners uit Harderwijk en directe omgeving zouden komen. Dit streven is gehaald. Zo ontstaat een bewonersgroep met verschillende leeftijden, die bijdraagt aan een levendige en betrokken woonomgeving.

Prefab-bouw maakt snelle realisatie mogelijk

Het project is een initiatief van Small Smart Houses, dat ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het concept. Geldersche Woningbouw is hoofdaannemer en werkt samen met verschillende partners aan de bouw. Dankzij de prefab bouwmethode worden de woningen grotendeels in de fabriek geproduceerd en in enkele weken op locatie geplaatst. Hierdoor blijft de bouwtijd beperkt tot circa acht maanden en zijn de woningen beschikbaar vanaf ongeveer €250.000.

Erik Verbeek, verkoopadviseur bij Geldersche Woningbouw, legt uit: “Prefab maakt bouwen sneller en betaalbaarder. Daardoor kunnen we woonconcepten realiseren waar veel vraag naar is: compact, duurzaam en met aandacht voor de sociale verbinding. Dit is volgens ons de toekomst van kleinschalig wonen.”

Innovatief, duurzaam en toekomstbestendig

De woningen zijn circa vijftig vierkante meter en efficiënt ingedeeld: woonkamer, keuken en badkamer op de begane grond en een slaapkamer op de vide. Ze worden gebouwd in hout, voorzien van isolerende elementen en verwarmd via een gezamenlijke warmtepomp per blok. Op deze manier zijn de woningen energiezuinig, circulair en voorbereid op toekomstige woonwensen.

Met Harderwiekerbrink ontstaat zo een uniek woonconcept waarin betaalbaarheid, duurzaamheid en sociale verbondenheid samenkomen, en waarin zowel starters als oudere bewoners een plek vinden in een kleinschalige, groene woonomgeving.