De Nederlandse huiseigenaar wil graag verduurzamen en wordt hierin vooral gedreven door kostenbesparing, zo blijkt uit onderzoek van ING. Een groot deel van de huiseigenaren zet echter de rem op verduurzaming vanwege onzekerheid over de overheidsaanpak. Ook hoge kosten en lange terugverdientijd blijken barrières. Een ruime meerderheid vindt dat de overheid momenteel te weinig doet om verduurzaming van woningen te stimuleren en bijna de helft stelt hierdoor investeringen uit.

Verduurzaming stimuleren met gerichte doelen

ING onderzocht welke drijfveren en barrières huiseigenaren ervaren bij het verduurzamen van hun woning. Kostenbesparing en energiebesparing zijn de belangrijkste motivaties om te verduurzamen. Voor velen is het overheidsbeleid – en de voortdurende onzekerheid over maatregelen – een obstakel. Zo vindt een ruime meerderheid (63%) dat de overheid te weinig doet om dit te stimuleren. Daarnaast wacht bijna de helft (49%) met investeren vanwege politieke onzekerheid.

“We zien dat huiseigenaren, gedreven door financiële prikkels, nog steeds graag willen verduurzamen maar dat veranderende regels zoals het afschaffen van de salderingsregeling hen de afgelopen tijd hebben afgeremd. Wij denken dat de overheid verduurzaming kan versnellen door duidelijke doelen te stellen. Als we erin slagen om meer huizen in Nederland te verduurzamen dan is dat een win-win-win voor de huizenbezitter: een waardevoller huis, lagere lasten en meer wooncomfort. En Nederland wordt duurzamer en energieonafhankelijker”, zegt Tom Degen, Directeur Wonen bij ING.

“Niet alleen naar de overheid kijken”

Kostenbesparing, meer wooncomfort en het klimaat zijn dus de belangrijkste drijfveren voor huiseigenaren om te verduurzamen. Tegelijkertijd vormen hoge kosten en een lange terugverdientijd belangrijke redenen om investeringen uit te stellen, zeker wanneer het overheidsbeleid als wisselend of onduidelijk wordt ervaren. Bijna één op de twee huiseigenaren zou direct zonnepanelen plaatsen als de salderingsregeling volledig wordt hersteld. Degen: “Daarbij kunnen we niet alleen naar de overheid kijken. Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen verduurzamen niet alleen als kostbaar, maar ook als ingewikkeld ervaren. Als bank moeten we klanten zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom geven we hypotheekklanten inzicht en stellen we ze in staat om praktische stappen te maken in hun verduurzaming.”

Baten verduurzaming vaak onderschat

Hoewel verduurzaming een investering is die zich op termijn terugverdient, overweegt slechts een derde van de huiseigenaren (32%) een lening of hypotheekverhoging om duurzame maatregelen te financieren. De belangrijkste redenen om niet te lenen zijn: angst voor hogere financiële druk, de voorkeur om spaargeld te gebruiken en de perceptie dat rente en kosten te hoog zijn. Daarentegen doet de groep die wél financiering overweegt dit vooral om grotere verduurzamingsmaatregelen direct uit te kunnen voeren, zonder eerst jaren te sparen. “De baten van verduurzaming worden vaak onderschat: verduurzaming biedt juist meer grip op energiekosten en een comfortabelere, mogelijk waardevollere woning”, aldus Degen.

Het Duurzaam Wonen onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ING door DVJ Insights onder Nederlanders van 18+ jaar oud die een woning bezitten. In totaal zijn 1.510 personen ondervraagd in week 45-46 van 2025. Het onderzoek is nationaal breed uitgezet.