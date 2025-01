Steeds meer bedrijven willen vanaf een bepaalde datum CO2-neutraal opereren. Hier komt veel bij kijken. Ze moeten bijvoorbeeld hun logistiek efficiënter inrichten, verantwoord inkopen en de footprint van hun producten meten. Moonen Packaging – onderdeel van de Europees opererende OptiGroup – legde hiervoor samen met partner Quinso het fundament en implementeerde SAP S/4HANA Cloud en SAP Extended Warehouse Management (EWM).

Verpakkingsgroothandel Moonen Packaging levert aan zakelijke klanten, waaronder industriële bedrijven zoals e-commercebedrijven, logistieke dienstverleners en autoproducenten, maar ook aan food- en non-foodretailers zoals supermarktketens. Het bedrijf biedt meer dan 10.000 verschillende producten aan, van petflessen, folies en pallets tot bestekzakjes en speciale dozen voor gekoeld transport.

“We hanteren een customer-intimacybenadering. We willen klanten volledig ontzorgen op het gebied van verpakkingsoplossingen”, vertelt Roland van Bussel, Operations Director van Moonen Packaging. “We doen de bestellingen, houden de voorraad aan en leveren op de gewenste dag en locatie. En als de klant bijvoorbeeld een op maat gemaakt customerportal wil, dan regelen we dat.”

Liever geen verpakking

Voor een verpakkingsspecialist werkt Moonen Packaging met een opmerkelijke slogan: ‘De beste verpakking is geen verpakking’. “Als verpakkingsgroothandel dragen wij bij aan de afvalstroom”, legt Van Bussel uit. “Denk aan een smartphone: zodra je deze koopt, wil je de verpakking vaak direct weggooien.”

“Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om actief te zoeken naar manieren om dit afval te verminderen en duurzame oplossingen te promoten”, vervolgt de Operations Director. “Als klanten dan toch verpakkingsmaterialen nodig hebben, dan kijken we samen wat de duurzaamste optie is. We kijken hoe we minder materiaal kunnen gebruiken en de CO2-uitstoot kunnen beperken met duurzame oplossingen, zoals recyclebare en herbruikbare materialen.”

Groenste bedrijf van Nederland

Het groene zaadje bij Moonen is volgens Van Bussel al lang geleden geplant. “De vorige eigenaar, Gé Moonen, was zijn tijd ver vooruit als het gaat om duurzaamheid. Hij heeft het groene denken in ons DNA gebracht. Toen hij vertrok, heeft het nieuwe bestuur dat ‘groene virus’ overgenomen.” Het leverde Moonen onder andere de titel ‘Het groenste bedrijf van Nederland’ op.

Moonen streeft ernaar om in 2026 CO2-neutraal te zijn, zowel voor de eigen operaties als downstream in de keten. In 2030 wil Moonen dat alle klanten verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen bestellen. “We moeten ook kunnen meten wat de impact is van onze verpakkingen, bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot en recyclebaarheid van materialen te monitoren en ervoor te zorgen dat onze leveranciers duurzaam opereren”, licht Van Bussel toe. “Ook onze eigen werknemers stimuleren we om duurzaam te handelen.”

Duurzaam opereren met SAP

Duurzaam opereren vraagt onder andere om duurzame producten, verantwoord inkopen, efficiënte logistiek en slimme systeemkoppelingen, zoals de integratie van ERP met leveranciersportalen voor betere data-uitwisseling. Moonen moest daarvoor stappen zetten op het gebied van ERP en warehousemanagement. “Ons oude ERP-systeem was end-of-life. Het was een verouderd systeem en niet toekomstbestendig”, zegt Van Bussel.

Moonen koos voor SAP S/4HANA Cloud, SAP Extended Warehouse Management (EWM) en het SAP Business Technology Platform (BTP) voor de ontwikkeling van maatwerkapplicaties binnen met name EWM. SAP werd al gebruikt binnen de OptiGroup. Dit maakte de keuze voor SAP logisch, omdat het de samenwerking binnen de groep en integratie van processen tussen de bedrijven aanzienlijk vergemakkelijkt. Ook de mogelijkheden om te koppelen met andere systemen waren in het voordeel van SAP. Koppelingen met systemen als Pickler en Slim4 waren met SAP eenvoudig te realiseren.

“We waren bovendien direct onder de indruk van wat er met SAP EWM allemaal mogelijk is”, blikt Van Bussel terug. “Met EWM krijgen we best practices voor onder andere magazijnbeheer en workforceplanning. Ook zaken als de slotting van magazijnruimtes en het aandokken van vrachtwagens zijn standaard aanwezig, wat het magazijnbeheer efficiënter maakt.”

De kracht van best practices

Dat de implementatie van de systemen een complex project is, is vanaf het begin duidelijk. Het IT-landschap van Moonen omvat een groot aantal integraties met verschillende systemen. Het maakt het project niet alleen uitdagend, het vraagt ook om een zeer nauwkeurige en doordachte aanpak.

“Je kunt de implementatie bij Moonen vergelijken met het vervangen van een fundering van een bestaand huis”, schetst Robert Hoogendoorn, Business Consultant en Project Manager bij Quinso. “Gedurende de afgelopen 70 jaar heeft Moonen Packaging zo’n 63 integraties met verschillende systemen ‘aangebouwd’. En die wil je met het vernieuwen van de fundering niet afbreken.”

“Het mooie van SAP is dat we 90% konden afdekken met best practices en slechts 10% configuratie nodig hadden om alles bedrijfsspecifiek te maken. Dat zorgt voor een stabiele basis met minimale maatwerkaanpassingen”, vervolgt Hoogendoorn. “De best-practicesbenadering behelst wel een groot changemanagementaspect. Het doel is namelijk om zo min mogelijk maatwerk toe te passen op de processen en dicht bij de standaard te blijven. Dit is erg goed gelukt.”

D-Day

6 januari 2025 was D-Day voor Moonen Packaging: de dag waarop het bedrijf overstapte op SAP S/4HANA Cloud en SAP EWM. Van Bussel: “We gingen live met een minimum viable productbenadering. De basis is al sneller, toekomstbestendiger en biedt meer overzicht dan ons oude systeem. In de loop van de tijd implementeren we de nieuwe best practices. Gelukkig beschikken we door de aanpak van Quinso over mensen die zelf zo’n best practice kunnen activeren.”

“Quinso heeft de implementatie benaderd als een businessproject, niet als een IT-project”, benadrukt Van Bussel. “Dat vonden wij erg sterk. De business is nauw bij het project betrokken, wat ervoor zorgt dat iedereen aligned is met de plannen en er geen vingerwijzen naar de IT-afdeling plaatsvindt. De samenwerking met Quinso was bovendien zeer pragmatisch en to the point, met veel aandacht voor changemanagement. Dit was essentieel om de gebruikers mee te nemen in de verandering en te zorgen voor een soepele overgang naar het nieuwe systeem.”

Blik op de toekomst

Van Bussel verwacht door SAP EWM grote verbeteringen in het warehousemanagement. “We krijgen volledige scanningprocessen en kunnen de indeling van het magazijn optimaliseren met behulp van algoritmes. Cross-company selling zorgt ervoor dat Moonen vanuit één warehouse vier bedrijven vrij eenvoudig kan besturen en vanuit een logistiek oogpunt zo efficiënt mogelijk kan afhandelen. Dat zorgt voor beter overzicht en een betere planning, en daarmee voor meer inzicht in de gehele supplychain.”

Van Bussel kijkt ook al naar de mogelijkheden voor de toekomst. “Wellicht gaan we ook de duurzaamheidsmodules van SAP gebruiken. Als we onze klanten willen overtuigen om een ander type verpakkingsmateriaal te kiezen, moeten we de positieve impact daarvan laten zien. Daarvoor hebben we data nodig. Veel van onze grote klanten moeten bovendien voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-richtlijnen en hebben onze data nodig om te kunnen rapporteren op duurzaamheid.”

Foto: Roland van Bussel, Operations Director van Moonen Packaging en Robert Hoogendoorn, Business Consultant en Project Manager bij Quinso.