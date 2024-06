Montea investeert de komende tijd 12,5 miljoen euro in batterijparken in Nederland. Door batterijparken te plaatsen, kunnen overschotten van ter plekke opgewekte zonnestroom worden opgeslagen voor momenten waarop de zon niet schijnt of als er extra stroom nodig is. Montea plaatst de batterijen op eigen locaties voor logistieke centra waar als gevolg van de netcongestieproblematiek onvoldoende netstroom voorhanden is.

“Zeker is dat ontwikkellocaties in de regio Amsterdam, Tiel, Oss en in Waddinxveen batterijopslag krijgen”, meldt Dirk van Buggenhout, Chief Sustainability Officer bij Montea. “Hier bouwen we in gebieden met netcongestie en hebben we niet genoeg aansluitingen. Door de installatie van batterijparken, kunnen we meer energie leveren aan onze klanten en helpen het net te stabiliseren.” Volgens Van Buggenhout wordt ook op locaties in Tilburg, Etten-Leur en Beuningen onderzocht of daar batterijparken kunnen worden gerealiseerd. De kans dat ook daar grote batterijen worden geplaatst, schat hij hoog in.

Streepje voor

“Elektrisch rijden is in het personenvervoer aan een enorme opmars bezig”, aldus Van Buggenhout. “En over enkele jaren zal hetzelfde gebeuren met de e-vans en e-trucks. Logistieke centra die daar op een duurzame en betaalbare manier op voorbereid zijn, hebben dan een streepje voor.” In België heeft Montea ook grote plannen met batterijparken. Daar wordt maar liefst 17,5 miljoen euro geïnvesteerd waarmee op bijna de helft van de locaties een batterijopslagsysteem voorzien zal worden.

Onderstreept onze ambities op het gebied van duurzaamheid

“Deze beslissing onderstreept opnieuw onze ambities op het gebied van duurzaamheid”, stelt Hylcke Okkinga, directeur Montea Nederland. “Wij kijken altijd hoe we met onze ontwikkelingen waarde toevoegen voor alle belanghebbende partijen. Met deze investering helpen we niet alleen onze klanten, maar vanwege de mogelijkheden met congestiemanagement eventueel ook netbeheerders en andere instellingen en ondernemingen in de regio.” Volgens mededirecteur Cedric Montanus past de investering ook naadloos in de strategie van het bedrijf. “Als langetermijn-belegger zetten we bij al onze ontwikkelingen in op duurzaamheid in de breedste zin. Hiermee voorzien we deze locaties dan ook van toekomstbestendige energie-infrastructuur.”