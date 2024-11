Hegg Energy, aanbieder van dynamische energiecontracten in combinatie met een thuisbatterij, is een proef gestart waarbij 100 inwoners van Utrecht voor maar €29 per maand een thuisbatterij kunnen huren. De energieleverancier wil hiermee niet alleen netcongestie op piekuren terugdringen, maar met slimme software het energieverbruik zo inrichten dat de consument bespaart op zijn energierekening.

De voornaamste oorzaak van netcongestie is de druk op het distributienet op piekuren. Thuisbatterijen, in combinatie met eigen zonnepanelen, kunnen de druk op het energienet tijdens piekuren wegnemen. Bovendien bieden de batterijen ook de mogelijkheid om slim energie te verhandelen op de dynamische markt en in te spelen op de onbalans.

“Het bijbouwen van transformatorhuisjes, zoals onlangs aangekondigd door minister Hermans, is als een extra rijbaan aanleggen op de snelweg. Voordat je het weet staat er weer file,” zegt Wesley de Kruijff, CEO van Hegg Energy. “Om het probleem van netcongestie op het laag- en middenspanningsnet structureel aan te pakken moeten we vraag en aanbod beter verdelen over gebieden. Door zogenaamde ‘microgrids’ te creëren haal je de druk weg in de piekuren voor een bepaalde regio, waardoor de enorme schommelingen in de dynamische prijs kunnen worden tegengegaan.”

Met de proef, waarbij 100 inwoners van Utrecht de kans krijgen om een thuisbatterij van 11,5 kWh voor €29 per maand te huren inclusief installatie, wil Hegg Energy meten welke impact de inzet van thuisbatterijen in een drukbevolkt gebied heeft.

Terugverdienen

Omdat de aanschaf van een thuisbatterij nog een behoorlijke investering is, biedt Hegg Energy voor de proef de thuisbatterij aan voor het maandelijkse bedrag dat deze minimaal zou moeten opleveren dankzij de verhoogde zelfconsumptie van eigen zonnestroom van gemiddeld 30 naar 70 procent.

Bovendien wordt de batterij aangestuurd met een slimme app en in combinatie met een dynamisch energiecontract, waardoor de batterij wordt opgeladen op momenten dat de dynamische prijs negatief is en er stroom wordt teruggeleverd wanneer de prijs het hoogst is. De winst die hierdoor wordt behaald, wordt gedeeld met de deelnemers aan de proef.

“We lopen in Nederland voorop als het gaat om zonne-energie. Alleen is de manier hoe we daar mee omgaan alles behalve efficiënt. We worden beloond om energie terug te leveren wanneer dit op de markt niets oplevert en moeten een beroep doen op fossiele energie, zelfs uit het buitenland, wanneer de vraag het hoogst is. Het is tijd dat consumenten niet langer gestuurd worden door allerlei kunstmatige prijsprikkels en subsidies, maar daadwerkelijk onderdeel worden van de energiemarkt en profiteren van hun eigen capaciteit om energieverbruik te beheren,” zegt De Kruijff.

De proef met de thuisbatterijen wordt bij succes uitgebreid. Uiteindelijk wil Hegg Energy, samen met moederbedrijf The Sharing Group, aantonen dat thuisbatterijen in heel Nederland een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van de energietransitie door microgrids te creëren in drukbevolkte gebieden en daarmee netcongestie te verminderen.