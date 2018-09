Moederbedrijf Ekoplaza neemt Natuurwinkel over

Udea – onderdeel van DoBriDo – heeft per vandaag (27 september) –overeenstemming bereikt met Vroegop Ruhe & Co. b.v. over de overname van Natudis Nederland, inclusief het Belgische zusterbedrijf Hagor en versleverancier Kroon. Als gevolg van het samengaan van deze belangrijke spelers in het biologische retail- en groothandelslandschap (met o.a. Ekoplaza en Natuurwinkel) ontstaat een speler in de Benelux die in staat is de uitdagingen en kansen die de biologische markt biedt met succes tegemoet te treden.

Erik Does, algemeen directeur Udea, stelt dat ‘in een tijd dat biologische levensmiddelen steeds breder verkrijgbaar zijn, de overname veel voordeel zal gaan opleveren voor ondernemers in het biologische speciaalzaakkanaal door de schaalvoordelen die er zullen ontstaan.’ Zijn compagnon Erik-Jan van den Brink, commercieel directeur Udea, zegt het volgende over de overname: ‘De overname van Natudis, Hagor en Kroon past perfect bij onze groeiambities in zowel Nederland als daarbuiten. Door het bundelen van krachten zijn wij in staat onze klanten nog beter te bedienen en gelijktijdig ons marktaandeel uit te bouwen.’

Het is bekend dat Natudis al langere tijd op zoek is naar een strategische samenwerkingspartner. Om nog beter in te kunnen spelen op de dynamiek in de branche van biologische voeding, deed Natudis besluiten haar strategie te verleggen van een single- naar een multichannelstrategie. Door de bundeling van krachten met een sterke partner en de synergievoordelen die hiermee ontstaan, zou Natudis nog beter kunnen profiteren van de kansen die de ‘nieuwe’ kanalen bieden. De zoektocht naar een samenwerkingspartner heeft uiteindelijk geleid tot de overname van Natudis, Kroon en Hagor door Udea.

Vroegop Ruhe & Co (VRC) – sinds januari 2014 eigenaar van Natudis, Kroon en Hagor – legt uit waarom er uiteindelijk toch besloten is de bedrijven te verkopen. Hessel Franssen, algemeen directeur VRC: ‘In de zoektocht van Natudis naar een samenwerkingspartner, zijn natuurlijk ook gesprekken geweest met Udea. Zij gaven aan vooral geïnteresseerd te zijn in een volledige overname van Natudis, Kroon en Hagor. Na lang en intensief beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze samenvoeging van bedrijven het meeste voordeel oplevert voor de branche. De schaalvoordelen en kansen die hiermee zullen ontstaan, zal vooral de biologisch zoekende consument ten goede komen.’

In de komende periode zullen partijen de tijd nemen om de plannen samen nader uit te werken en de krachten van beide bedrijven optimaal te bundelen om zo te komen tot een sterke totaalleverancier van biologische producten.

De overname van Natudis, Kroon en Hagor is onder voorbehoud van toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De organisaties – en daarmee ook de merknamen – blijven voorlopig naast elkaar bestaan.

Over Udea

Udea is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen de natuurvoedingswinkels van familie Does en de versgroothandel van Erik-Jan van den Brink. In 1980 opende Gerard Does zijn eerste natuurvoedingswinkel in Amsterdam wat hij samen met zijn zoon Erik liet uitgroeien tot een filiaalbedrijf. Erik-Jan van den Brink richtte in 1992 zijn biologische groente- en fruitgroothandel op.

Vandaag de dag is Udea nog steeds een familiebedrijf en een toonaangevende Nederlandse groothandel, merkenhuis en im- en exporteur van biologische levensmiddelen. Het hoofdkantoor en de distributiecentra zijn alle gevestigd in Veghel van waaruit zij de Benelux bedienen. Udea levert haar biologische producten voornamelijk aan natuurvoedingswinkels, bio-supers en speciaalzaken. Udea is tevens franchisegever van de biologische supermarktformule Ekoplaza.

Over Natudis

In 1981 richtte Fred van Bruxvoort Natufood BV op vanuit de visie dat eten gezonder en beter kon. Het bedrijf vestigde zich eerst in Ermelo en vanaf 1997 is het gevestigd aan de huidige locatie in Harderwijk. In 1992 werden Natufood BV en Akwarius (groothandel van vooral biologischdynamische natuurvoedingsproducten) samengevoegd en ging het fusiebedrijf verder onder de naam Natudis BV (Natuurvoedingsdistributie).

Natudis BV heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een van de grootste distributeurs van biologische en reformproducten in de Benelux. Belevering in Nederland vindt plaats vanuit het Natudis distributiecentrum in Harderwijk. Dochtermaatschappij Hagor bedient de klanten in België en Luxemburg. Natudis is tevens eigenaar van de franchiseformule Natuurwinkel. Biologische versleverancier Kroon uit Amsterdam werkt nauw samen met Natudis. Natudis, Kroon en Hagor maken sinds januari 2014 onderdeel uit van Vroegop Ruhe & Co.