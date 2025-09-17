Modint heeft op 16 september samen met zo’n twintig Europese textielfederaties een gezamenlijke verklaring tegen ultra-fast fashion ondertekend. Voorzitter Sylvia Roelofs zette namens Modint haar handtekening. De verklaring werd gepresenteerd tijdens Première Vision in Parijs. De federaties roepen de Europese Unie op om nú in te grijpen en de groei van goedkope online verkoopplatforms af te remmen.

In de verklaring vragen de federaties de EU om sneller te handelen en besluiten voortvarend uit te voeren om de opmars van fast fashion in Europa te remmen. Het gaat om de toekomst van een sector die 1,3 miljoen mensen werk biedt, 200.000 bedrijven telt en goed is voor 170 miljard euro omzet.

Explosieve groei pakketjes

De cijfers laten de urgentie zien. In 2024 kwamen er 12 miljoen pakketjes per dag Europa binnen. Dat is twee keer zoveel als in 2023 en drie keer zoveel als in 2022. 96% daarvan komt uit China, vooral via platforms als Shein, Alibaba en Temu. Volgens de federaties mag ultra-fast fashion “geen norm worden” in Europa. Inmiddels heeft deze markt al 5% marktaandeel.

EU-plannen nog onvoldoende

Brussel kondigde maatregelen aan om platforms die goedkoop direct importeren aan te pakken. Zo wil Brussel de vrijstelling van invoerrechten voor pakketten onder 150 euro sneller afschaffen, namelijk al in 2026 in plaats van 2028. Ook wil de Commissie een extra “verwerkingsbijdrage” invoeren om douanecontroles te financieren. Die bijdrage is voorlopig vastgesteld op 2 euro per pakket.

Dit is niet genoeg, zeggen de federaties. Ze pleiten voor gelijke btw-regels en waarschuwen voor belastingfraude, schending van intellectueel eigendom en misleidende claims.

Deze problemen zorgen voor oneerlijke concurrentie en zet grote druk op Europese bedrijven die zich houden aan strenge sociale en milieunormen. In juli dit jaar riep Modint het nieuwe kabinet al op dat verduurzamen te duur is en er dringende maatregelen en handhaving nodig zijn voor eerlijke, betaalbare en duurzamere handel. Daarbij gaat het niet alleen om strengere regels, maar ook om het belonen van bedrijven die het goede doen. Maak innovatief, circulair en verantwoord productieketen-management fiscaal aantrekkelijk. Beloon de productie van duurzame producten, bijvoorbeeld met subsidies of belastingvoordelen. Zo wordt investeren in verduurzaming haalbaar en aantrekkelijk, en krijgen koplopers de steun die ze verdienen.