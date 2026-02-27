Op woensdag 25 februari 2026, heeft bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage van Pels Rijcken de intentieverklaring van het Haags Klimaatakkoord ondertekend voor een duurzamere toekomst. Met het ondertekenen van deze verklaring committeert Pels Rijcken zich, samen met andere organisaties, aan het ondernemen van acties om de CO₂-uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer en zakelijke reizen verder te verminderen. In lijn met deze ambitie heeft Pels Rijcken recent een fietsleaseplan én een mobiliteitskaart voor alle medewerkers geïntroduceerd. Op deze manier worden medewerkers gestimuleerd om vaker de fiets te pakken naar het werk. De mobiliteitskaart biedt daarnaast flexibele en duurzame reismogelijkheden, zoals het eenvoudig kunnen kiezen voor het openbaar vervoer.

Pels Rijcken zet zich al sinds 2015 actief in voor duurzame en slimme mobiliteit. Dankzij onder meer een thuiswerkbeleid, bewuste locatiekeuze nabij Den Haag Centraal Station, de stimulering van openbaar vervoer (80% van de medewerkers reist met het OV), het faciliteren van een fiets-leaseregeling, kantoorfietsen en douchefaciliteiten voor fietsen en (hard)lopers en het beperken van het aantal parkeerplaatsen bij kantoor, is de doelstelling om minimaal 10% spitsreductie te realiseren bij ondertekening reeds behaald.

Met deelname aan het Haags Klimaatakkoord spreekt Pels Rijcken de ambitie uit om de huidige inzet op duurzame mobiliteit te behouden en de ervaringen op dit gebied actief te delen binnen het netwerk van Zuid-Holland Bereikbaar.

Sandra van Heukelom-Verhagen: “Wij doen mee omdat we geloven in het stimuleren van samenwerkingen die leiden tot de realisatie van ambitieuze intenties. We willen een werkgever zijn die groene en duurzame mobiliteit stimuleert en faciliteert en die daarvoor concrete en effectieve maatregelen introduceert, dit alles vanuit een heldere lange termijnvisie.”

Naast Pels Rijcken hebben ook de volgende organisaties de intentieverklaring op 25 februari 2026 ondertekend: MKB Westland, Goudappel, Verboon Groep, VNO NCW West, Mondial Van der Velde Verhuizingen, Waalpartners, Schouten (onderdeel van Pronk groep), Hubbel Stadslogistiek, Westvlietweg en NWO.

Het Haags Klimaatakkoord is een initiatief van Zuid-Holland Bereikbaar, waarbij rijk en regio samen optrekken om duurzame mobiliteit structureel te bevorderen.