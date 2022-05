So Good To Wear is het eerste Nederlandse high-end fashion modemerk dat een volledig eigen productielijn van geit tot winkel kan monitoren. Ze bouwen aan een eerlijke en duurzame productieketen binnen de cashmere-industrie. High-end fashion, goed voor mens, dier én natuur. Eric Otten, CEO van So Good To Wear laat zien dat het kan.

Drie geitjes en een ideologie

Het begon allemaal met drie geitjes en een ideologie. In 2015 reisden ervaren fair trade ondernemers Fons en Jacqui Burger door Nepal. Naast de schoonheid van dit land werden ze ook geraakt door de zichtbare economische- en sociale schade als resultaat van de aardbeving die kort daarvoor plaatsvond.

Tijdens de reis ontdekten de ondernemers iets speciaals. Er hing onbewerkte cashmere in bomen, achtergelaten door lokale geiten die hun wintervacht afschudden. Het idee dat deze cashmere dit land economisch perspectief kan bieden, was dan ook snel geboren.

Van fast fashion, naar topkwaliteit

Cashmere wordt al duizenden jaren gebruikt in landen als Mongolië en Nepal. Het is een langzaam en delicaat proces om dit te kunnen maken. Dit staat haaks op de huidige mode-industrie waar alles zo snel mogelijk gemaakt moet worden, hierdoor is het productieproces van cashmere uiteindelijk verdwenen uit Nepal.

De ondernemers besloten om de productie van cashmere in Nepal nieuw leven in te blazen en terug te brengen naar de oorsprong. Ze importeerden zes Australische geiten die werden gekruist met een lokale Nepalese soort. Daar ontstaat uiteindelijk een volledig nieuw geitenras uit. Een geit die opgewassen is tegen het Nepalese klimaat én topkwaliteit cashmere kan produceren. Inmiddels zijn de eerste Amalthea geitjes een feit en wordt het ras dit jaar officieel geregistreerd.

Een eerlijke missie

So Good To Wear wil de cashmere industrie veranderen. Met de duurzame productieketen voorkomen ze dierenleed, geven ze garantie op eerlijke lonen, delen ze kennis én staat het modemerk ook nog eens op de catwalk in onder andere Parijs en Tokyo. “Dat is waar So Good To Wear voor staat. Niks wolligs, maar lekker concreet. We laten hiermee zien dat we én een high- end fashion merk kunnen zijn, maar dat zonder dierenleed en een eerlijke en duurzame productieketen” aldus CEO Eric Otten.

Crowdfunding

De eerste geitjes zijn dus een feit én zijn gezond. De kleding wordt 100% handmatig geproduceerd onder goede omstandigheden en de kledinglijn slaat aan bij de consument, maar So Good To Wear droomt verder. Ze willen als pioniers de cashmere industrie veranderen en pakken door. Zo willen ze het geiten-fokprogramma uitbreiden en kleinschalige diervriendelijke satellietboerderijen bouwen om nog meer werkgelegenheid te realiseren. Ofwel: duurzaam opschalen en dan wel het liefst samen met mensen die in het idee geloven.

Om deze plannen te kunnen realiseren zijn de ondernemers een succesvolle crowdfunding campagne gestart via crowdfunding platform CrowdAboutNow. Met deze crowdfunding bieden ze de mogelijkheid tot het financieren van een lening om zo bij te dragen aan de verandering binnen de cashmere industrie. Het minimale streefbedrag is inmiddels behaald maar bij het behalen van het maximale doel, kan So Good To Wear het fokprogramma nog verder uitbreiden.

Bekijk hier de crowdfunding pagina van So Good To Wear, de campagne loopt nog tot 31 mei of tot het maximale streefbedrag is bereikt.

So Good To Wear from Barzilay | Media on Vimeo.