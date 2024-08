Statiegeld Nederland (onderdeel van Verpact), Renewi en Envipco hebben een zeecontainer omgebouwd tot mobiel innamepunt voor statiegeldflesjes en -blikjes. De container maakt dit weekend zijn debuut tijdens de Dutch Grand Prix Formule 1 in Zandvoort en wordt geplaatst op de boulevard, ook wel ‘Pit Lane’ genoemd. Dit is de looproute tussen het station en het circuit, waar een groot deel van de bezoekers gebruik van zal maken. De naar verwachting 300.000 bezoekers kunnen hier hun statiegeldverpakkingen inleveren en het geld terugkrijgen via een Tikkie of doneren aan vijf verschillende goede doelen. De mobiele festivalcontainer is speciaal ontwikkeld om in te zetten op evenementen waar geen innamepunten in de buurt zijn en kan overal in het land geplaatst worden. Dit om het voor de consument zo makkelijk mogelijk te maken om statiegeldverpakkingen in te leveren en statiegeld terug te krijgen. Voor meer informatie, zie www.statiegeldnederland.nl

Faciliteren van meer inname tijdens piekmomenten

Vanuit het hele land – en daarbuiten – komen Formule 1 fans dit weekend naar Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Tijdens het evenement wordt gewerkt met herbruikbare bekers, maar de blikjes en flesjes die bezoekers zelf meenemen op weg naar de Grand Prix kunnen worden ingeleverd bij de festivalcontainer. Hiermee wordt het bezoekers makkelijker gemaakt om flesjes en blikjes in te leveren en statiegeld terug te krijgen en wordt zwerfafval tijdens grote evenementen verminderd. Ook kunnen bezoekers inleveren bij een van de andere (mobiele) innamepunten van Statiegeld Nederland. Op zes LED-schermen worden bezoekers in Zandvoort gewezen op de inleverpunten.

Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, vertelt: “Bij grote evenementen zoals de Dutch Grand Prix, maar ook bij festivals of Koningsdag worden er in korte tijd veel statiegeldflesjes en -blikjes geconsumeerd.. Er ontstaat dan behoefte aan meer innamepunten om snel en gemakkelijk in te leveren. De mobiele container kan worden ingezet om deze grote hoeveelheid op te vangen. We zijn blij dat we samen met Renewi en Envipco deze nieuwe innovatieve manier van inzamelen kunnen realiseren. Samenwerking en innovatie zijn nodig om meer flesjes en blikjes met statiegeld in te zamelen, vooral tijdens dit soort drukke momenten.”

Meer recycling en minder zwerfafval

Voor de tienduizenden bezoekers die het circuit gaan bezoeken, biedt de mobiele container een gemakkelijke en toegankelijke manier om bij te dragen aan recycling. Bezoekers worden aangemoedigd om hun lege flesjes en blikjes met statiegeld in te leveren en zo mee te werken aan meer recycling en minder zwerfafval. Sander Leenders, Commercieel Directeur Renewi Nederland, vult aan: “Wij zijn trots om deel uit te maken van dit initiatief. Nieuw leven geven aan gebruikte materialen begint bij inzamelen. Deze omgebouwde container die dient als inzamelpunt voor statiegeldverpakkingen, sluit hier naadloos bij aan. Tijdens de Dutch Grand Prix willen we andere evenementen inspireren om ook gebruik te gaan maken van de container om de grote hoeveelheid statiegeldflesjes en -blikjes op te vangen. Zo recyclen we zoveel mogelijk lege flesjes en blikjes én dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet bestaat.

Makkelijk en snel statiegeld doneren of Tikkie terug

Bij de festivalcontainer kunnen meerdere bezoekers tegelijkertijd hun statiegeldverpakkingen inleveren bij een van de drie innamemachines van Envipco. Bezoekers kunnen kiezen om het statiegeld terug te krijgen via Tikkie of het te doneren aan één van de volgende vijf goede doelen: Voedselbank Nederland, Trees for All, Free a girl, Amnesty NL of de Dierenbescherming. Met een inhoud van bijna 40.000 liter, kunnen er heel wat statiegeld flesjes- en blikjes worden verzameld om uiteindelijk weer gerecycled te worden. Ook op andere festivals is Statiegeld Nederland aanwezig om ervoor te zorgen dat bezoekers statiegeldverpakkingen in kunnen leveren.

Foto: Mobiele festivalcontainer voor statiegeldverpakkingen maakt debuut tijdens Dutch Grand Prix © Statiegeld Nederland