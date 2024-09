Als het gaat om duurzaamheid in de volle breedte staat de mkb-ondernemer de komende jaren voor een belangrijke opdracht én uitdaging. Dat was het onderwerp tijdens het symposium ‘duurzame waardecreatie door het mkb’ op 6 september. Onder andere Micky Adriaansens (oud-minister van Economische Zaken) en Jaap van Manen (emeritus-hoogleraar Corporate Governance en oud-voorzitter Commissie Code Goed Bestuur) gingen met elkaar in gesprek over de belangrijke rol van mkb-ondernemingen in de duurzaamheidsopgave. Het symposium werd georganiseerd door Flynth en markeerde de overgang van bestuursvoorzitter Bas Hidding naar Jacques Buith.

Juist het mkb als motor van de Nederlandse economie kan zorgen voor grotere impact. Het mkb is voor veel Nederlanders de plek van het werkzame bestaan en inkomen, nu en in de toekomst. Bas Hidding, voormalig voorzitter raad van bestuur Flynth: “Flynth is ooit ontstaan uit een samenwerking tussen ondernemers die zich moesten voorbereiden op aankomende belastingregels. Samen gingen zij op zoek naar de juiste kennis en toepassing. Inmiddels staan we voor een van de grootste veranderingen ooit: zorgen voor een duurzame toekomst. Het past dan ook bij Flynth om met een inhoudelijk symposium afscheid te nemen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.”

Kennis op basis van data voegt waarde toe

De eerste spreker van de middag, Arian Kamp (voorzitter Stichting Beheer Flynth en RvC Rabobank en Agrifirm), beet het spits af met te benadrukken dat Flynth uniek is als het gaat om de (eigendoms)structuur van de organisatie. De statuten van Stichting Beheer Flynth zijn gericht op duurzame waardecreatie voor het mkb en agri. Deze principes zie je terug in het dna van de Flynth organisatie. Kamp: “Duurzaamheid en specifiek ‘ESG’ is een belangrijk vertrekpunt dat geldt voor ons allemaal. Flynth doet dit vanuit intrinsieke motivatie en daarmee citeer ik graag een van de medewerkers van Flynth, die zei dat informatie en kennis op basis van data als drager van waarde voor de klant belangrijk is voor een duurzame toekomst.”

Financiering voor mkb’er noodzakelijk

Micky Adriaansens pleitte tijdens het symposium voor brede welvaart, een sterk Nederland en een weerbaar Europa. De ondernemer kan hierbij helpen, maar hiervoor is volgens Adriaansens ook financiering voor nodig: “Veel mkb-bedrijven zijn bezig met verduurzamen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen ze omdat klanten dat verwachten, door hun eigen groene ambities of omdat de regelgeving hen dwingt. Financiering blijft hierbij een uitdaging. Ik hoor te vaak dat er geen toegang is tot de banken. Het mkb kan veel meer profiteren van beschikbare regelingen en subsidies. We moeten de middelen benutten die er zijn.”

Jaap van Manen adviseert over vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom en richt zich daarbij onder andere op bestuurders. Hij werd daarnaast geïntroduceerd als opleider van Bas Hidding. Van Manen benadrukte de noodzakelijkheid van samenwerken met ondernemers op een andere manier en benoemde het fenomeen voorspelbare verrassingen, waar we volgens hem iedere keer weer op uitkomen, ook als het gaat om duurzaamheid. Achteraf beseft men dat we het hadden zien aankomen: “Vanuit het ondernemerschap denkt de mkb’er vaak in scenario’s om zich voor te bereiden op de toekomst. Adviseurs kunnen helpen die scenario’s te overzien. Creatieve professionals die out-of-the-box denken kunnen hierbij helpen.”

Symbolische overdracht van voorzitterschap

De middag werd afgesloten samen met de oude en nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Flynth. Zo’n honderd gasten waren op deze warme vrijdagmiddag in het karakteristieke kasteel Groeneveld in Baarn ook getuige van de symbolische overdracht van Flynth tussen Bas Hidding en Jacques Buith, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Buith is gestart per 1 september jl.