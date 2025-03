Minister Beljaarts van Economische Zaken heeft de nieuwe Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie) benoemd. De Commissie ziet toe op de naleving en actualiteit van de Nederlandse Corporate Governance Code (Code), een belangrijk instrument voor goed ondernemingsbestuur en transparantie bij in Nederland gevestigde beursgenoteerde bedrijven.

Nieuwe voorzitter en leden

De Commissie staat onder leiding van Rob van Wingerden. De andere leden zijn John Bendermacher, Chris Figee, Karien van Gennip, Marnix van Ginneken, Marnix Holtzer, Daniëlle Melis en Lokke Moerel. De samenstelling wordt gedragen door de schragende partijen CNV, Eumedion, Euronext, VEB, VEUO en VNO-NCW. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Rob van Wingerden benadrukt het belang van een sterke en diverse Commissie: “Ik ben blij dat we met een deskundig team aan de slag kunnen om goed en duurzaam ondernemingsbestuur verder te bevorderen. De Commissie beschikt naast brede bestuurs- en toezichtservaring over expertise op het gebied van ondernemingsrecht, medezeggenschap, duurzaamheid, risicobeheersing en nieuwe technologieën. Dit helpt ons om de belangen van alle stakeholders zorgvuldig mee te wegen, de dialoog hierover te faciliteiten en de Code actueel en relevant te houden.”

Voortzetting corporate governance stelsel

Na afloop van de zittingstermijn van de vorige Commissie onder leiding van Pauline van der Meer Mohr, is een evaluatie uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het corporate governance stelsel. Hieruit bleek dat de Code breed gedragen wordt en als instrument van zelfregulering bijdraagt aan de kwaliteit van ondernemingsbestuur en duurzame lange termijn waardecreatie. Op basis hiervan vroeg minister Beljaarts in november 2024 aan Rob van Wingerden om een nieuwe Commissie samen te stellen.

Aanpassing van de Code

De Corporate Governance Code bevat gedragsregels die transparantie en verantwoording bevorderen bij in Nederland gevestigde beursgenoteerde bedrijven volgens het “pas toe of leg uit”-principe. De naleving ervan wordt op onafhankelijke en transparante wijze gemonitord door de Commissie. De Commissie rapporteert jaarlijks over de naleving aan de ministers van Economische Zaken, Financiën en de staatssecretaris van Rechtsbescherming. De Commissie is voornemens om de Code aan te passen met de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR). Dit voorstel is in 2023 op initiatief van de schragende partijen ontwikkeld samen met de NBA onder leiding van Jaap van Manen. De VOR biedt stakeholders meer transparantie over de beheersing van operationele, compliance- en verslagleggingsrisico’s bij beursgenoteerde bedrijven. Zo kunnen bedrijven de VOR voor het eerst opnemen in het bestuursverslag over het boekjaar dat begint op of na 1 januari 2025.

Met deze nieuwe Commissie en de voorgenomen versterking van de Code wordt de inzet voor een hoogwaardig en toekomstbestendig corporate governance stelsel gecontinueerd.