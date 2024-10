Vakbond FNV stapt uit de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Deze commissie zou onder de vlag van het ministerie van Economische Zaken de naleving en toepasbaarheid moeten bewaken van de Nederlandse code voor ‘deugdelijk bestuur’ van beursgenoteerde bedrijven. De vakbond stapt nu uit de commissie omdat ze ontevreden is over de rol van werkgeverskoepel VNO-NCW en VEUO (dat de belangen van beursgenoteerde bedrijven behartigt).

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Deze commissie had een bijdrage kúnnen leveren aan deugdelijk en duurzaam bestuur en aan medezeggenschap voor werknemers. Maar is verworden tot een vehikel dat is gericht op onbegrensde zelfregulering, het tevredenstellen van aandeelhouders en op winstmaximalisatie. Noch voor toekomstgericht besturen noch voor de mensen die die winsten mogelijk maken is een wezenlijke rol weggelegd. Dat is even treurig als kortzichtig en daarom trekken we ons terug als medeoprichter.’

Aan geen enkele voorwaarde voldaan

In het besluit van de FNV om zich terug te trekken refereert de bond aan drie voorwaarden die voormalig minister van Economische Zaken Adriaansens formuleerde voor de levensvatbaarheid van de commissie en de code. De code zou onderscheidend moeten zijn, draagvlak moeten hebben bij alle belanghebbenden en de commissie zou onafhankelijk en verbindend moeten kunnen handelen. In zijn besluit geeft de bond aan dat door de opstelling van VNO-NCW en VEUO aan geen van de voorwaarden die Adriaansens formuleerde wordt voldaan.

Bedroevend ambitieniveau werkgeverskoepel

De vakbond ziet door de opstelling van de werkgevers onvoldoende mogelijkheden om zijn rol als vertegenwoordiger van de werknemers nog naar behoren uit te voeren. Jong: “We zitten daar niet voor het witwassen en legitimeren van slechte medezeggenschap, dan kunnen we als bond onze tijd beter gebruiken.” De lijst met grieven is lang. Zo steekt het de FNV dat de werkgevers op het laatste moment de benoeming van een nieuwe commissie tegenhielden en de totstandkoming van de zogenaamde Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) traineerden.