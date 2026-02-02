Deze week gaan meer dan 650 studenten van 12 verschillende mbo’s, hbo’s en universiteiten in heel Nederland aan de slag met één gezamenlijke uitdaging: hoe maken we evenementen volledig zero-waste? Het vraagstuk is ingebracht door afval- en recyclingbedrijf PreZero Nederland.

Festivals, sportwedstrijden en conferenties genereren nog steeds enorme hoeveelheden afval: van wegwerpplastic en voedselverpakkingen tot achtergebleven materialen die vaak in de afvalbak belanden. Kortom, de evenementenindustrie staat voor een grote uitdaging.

PreZero Nederland daagt de studenten uit om verder te denken dan de prullenbak:

Wat betekent een écht zero-waste evenement?

Welke gedragsveranderingen, systemen of prikkels zorgen voor afvalvermindering voor, tijdens of na een evenement?

Hoe krijgen we bezoekers, organisatoren en leveranciers mee?

Gedurende de Hackathon-week gaan studenten aan de slag met deze vragen door workshops, inspiratiesessies en verdiepingssessies gericht op thema’s als circulaire economie, design thinking en gedragsverandering. Het doel: nieuwe, innovatieve concepten die de evenementensector helpen volledig zero-waste te worden.

Grande Finale

Op vrijdag 6 februari worden de beste concepten gepitcht tijdens de Grande Finale in de Jaarbeurs Utrecht. Twee jury’s – een expertjury en een onderzoeksjury – beoordelen de ideeën op hun innovativiteit, haalbaarheid en onderzoekswaardigheid. De beste concepten worden gekroond tot winnaar. Naast een prijs worden de ideeën na de Hackathon verder gebracht: het idee dat volgens de expertjury volgens de expert jury wordt verder uitgewerkt door PreZero Nederland, terwijl het winnende onderzoeksconcept verder wordt gebracht door het Lectorenplatform Circulaire Economie.

Over de Nationale Hackathon Circulaire Economie

Tijdens de jaarlijkse Nationale Hackathon Circulaire Economie werken studenten in teams aan een vraagstuk uit de praktijk rond de circulaire economie. Gedurende de Hackathon-week werken de studenten hun ideeën uit, ondersteund door workshops, inspiratiesessies en begeleiding van docenten. Het doel van de Hackathon is om bewustwording onder jongeren te vergroten en hen te laten zien welke rol zij kunnen spelen in de transitie naar een circulaire economie.

De Hackathon wordt georganiseerd door Het Groene Brein in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 12 onderwijsinstellingen. De Hackathon is onderdeel van de landelijke beweging Leadership for the Circular Transition, waarin docenten en studenten samenwerken aan een duurzame, circulaire wereld.