ENGIE Nederland heeft Harry Talen benoemd tot nieuwe CEO. Hij neemt het stokje over van Pierre Devillers, die is benoemd tot Vice President Hub Europe naast zijn rol als Head of Group Transformation Office.

Talen is in 2009 begonnen bij ENGIE. Destijds startte hij als trainee en deed brede ervaring op binnen uiteenlopende bedrijfsonderdelen van ENGIE. In 2014 startte hij als Plant Manager – de jongste ooit – van de destijds gloednieuwe Maxima-centrale in Lelystad. Onder zijn leiding werd deze centrale omgebouwd om voor 50% op waterstof te draaien. Inmiddels is Talen als Directeur Flex Gen verantwoordelijk voor alle ENGIE-centrales in Nederland – een rol die hij zal blijven vervullen naast zijn werkzaamheden als CEO.

Pierre Devillers: “In de afgelopen drie jaar hebben we een solide en succesvolle strategie neergezet in Nederland. Dankzij een fantastisch team heb ik mij zeer thuis gevoeld. Intussen heb ik Harry Talen in mijn directieteam leren kennen als zeer kundig, strategisch en gedreven. Ik geef dan ook vol vertrouwen het stokje aan hem door en wens hem alle succes. Vanuit mijn nieuwe rol op Europees niveau zal ik ENGIE in Nederland met veel belangstelling blijven volgen.’’

Harry Talen: “ENGIE is een prachtige organisatie met geweldige collega’s, waar ik al veertien jaar met veel plezier werk aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening in Nederland. Ik ben dan ook vereerd met mijn benoeming tot CEO van Nederland. De afgelopen jaren heeft ENGIE grote stappen gezet richting een klimaatneutrale energievoorziening. Ik kijk ernaar uit om die visie samen met mijn collega’s te realiseren.”