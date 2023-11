Per 1 januari 2024 is dr. Mirella Soyer benoemd tot lector Gedrag voor Circulaire Transities bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam.

Ze gaat onderzoek doen hoe circulair gedrag kan worden bevorderd. Want hoewel er steeds materialen worden hergebruikt, is een circulaire economie nog ver weg. Uiteindelijk gaat de transitie naar een circulaire economie over een fundamentele gedragsverandering van consumenten en producenten. Circulair gedrag betekent dat andere beslissingen moeten worden genomen ten aanzien van ontwerp en aankoop van producten en materialen, het onderhoud en de reparatie ervan en de overgang naar secondaire materialen. De transitie naar een circulaire economie vraagt om het loslaten van oude gedragspatronen en het vervangen door duurzamere keuzes in de hele keten.

Met haar achtergrond in de psychologie, kennis van circulaire vraagstukken en ervaring bij de business school is Mirella bij uitstek geschikt voor deze positie, aldus Wijnand van den Brink die vanuit het College van Bestuur verantwoordelijk is voor het economische domein. Circulaire economie gaat over materialen en technieken, maar vooral ook over keuzes, afwegingen, stimuli en belemmeringen. Van den Brink: “Dat is economie zoals we die graag inzichtelijk maken voor studenten en waar we met hen, ondernemers en anderen nieuwe inzichten willen ontwikkelen.”

Wijnand van den Brink en Arjen van Klink, directeur van Kenniscentrum Business Innovation, zijn trots dat er iemand uit de eigen hogeschool kan worden benoemd. Wijnand van den Brink: “Dat is goed voor de synergie tussen onderwijs en onderzoek. We vertrouwen er op dat Mirella een goede balans weet te vinden tussen haar beide rollen en met werkveld en onderwijs interessant onderzoek gaat uitvoeren.” Arjen van Klink: ”Binnen het kenniscentrum vroeg het thema circulair om versterking en met deze benoeming geven we daaraan invulling. Bovendien kiezen we met dit lectoraat voor verdere profilering rondom gedrag en sociale innovatie. Er is daarin veel te doen, niet alleen binnen het economische domein, maar ook in de verbinding naar techniek en zorg.”

Mirella gaat de functie van lector voor drie dagen in de week invulling geven; voor de andere twee dagen blijft ze werkzaam als hoofddocent bij de Rotterdam Business School. Ze heeft er enorm veel zin in. “Ik kijk er naar uit om vanuit deze rol, samen met collega onderzoekers en docenten een praktische bijdrage te leveren aan de circulaire transitie. Ik wil me in eerste aanzet richten op het opzetten en vormgeven van een kenniskring voor het lectoraat Gedrag voor Circulaire Transities waar studenten, docenten en werkveld samenwerken aan kennisvraagstukken voor de praktijk.”