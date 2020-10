Ministerraad keurt ontwerpbesluit voor statiegeld op blikjes goed

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerpbesluit voor statiegeld op blikjes goedgekeurd. Daarmee ligt de benodigde wetgeving klaar als het aantal blikjes in het zwerfafval volgend jaar niet met minimaal 70% is afgenomen.

Linksom of rechtsom: minder blikjes in het afval

Het is helaas een vertrouwd beeld. Lege frisdrankblikjes in de berm, sloot of in het park. Dat staat niet alleen rommelig, maar is ook slecht voor dieren die zich kunnen verwonden aan de scherpe randen van kapotte blikjes. En het is zonde, want een oud blikje is als je het inzamelt makkelijk om te smelten naar een nieuw blikje. Dat scheelt grondstoffen en is beter voor het klimaat.

Blikjes horen simpelweg niet in het milieu. Het kabinet wil daar dan ook een einde aan maken. Drankproducenten krijgen de tijd om via andere maatregelen een afname van minimaal 70% van het aantal blikjes in het zwerfafval te realiseren. Als in de loop van 2021 blijkt dat dit niet lukt, dan voert staatssecretaris Van Veldhoven net als op kleine en grote plastic flessen statiegeld op blikjes in. Want linksom of rechtsom: het kabinet wil af van rondzwervende blikjes.

Regelgeving ligt klaar

De conceptregelgeving voor het statiegeld op blikjes is goedgekeurd door de ministerraad en wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en aan het parlement. Als de zwerfafvalcijfers niet met minimaal 70% dalen (ten opzichte van het gemiddelde in 2016 en 2017), dan kan in 2021 besloten worden het statiegeld op blikjes in te voeren.. Er is minimaal één jaar invoeringstermijn voorzien om het statiegeld en de inzameling en verwerking van de blikjes goed te regelen en de sector de tijd te geven zich voor te bereiden.

Het conceptbesluit is grotendeels gelijk aan de regelgeving voor statiegeld op plastic flesjes, dat Van Veldhoven eerder invoerde. Het schrijft een statiegeldsysteem voor blikjes water, frisdrank, bier en andere zwak-alcoholische drank in blik voor. Als statiegeld op blikjes wordt ingevoerd, wordt dat minimaal 15 cent per blikje.

Strijd tegen plastic en zwerfafval

Zwerfafval en plastic horen niet in het milieu. Het kabinet onderneemt daarom actie om te voorkomen dat afval ontstaat. Vanaf juli 2021 is het gebruik van wegwerpplastic rietjes, bordjes en bestek verboden. Vanaf dan moment is er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Het aanpakken van blikjes in het zwerfafval is de volgende stap. Naar schatting komen er jaarlijks ongeveer 125 miljoen blikjes in het zwerfafval terecht.