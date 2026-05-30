Tijdens het jaarcongres 2026 van de UN Global Compact NL op donderdag 28 mei kondigde Sjoerd Sjoerdsma, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aan dat het programma ter ondersteuning van mkb’ers bij verantwoord ondernemen wordt uitgebreid.

“In tijden als deze zouden we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als ons kompas moeten gebruiken, met verantwoord ondernemen als onze gereedschapskist.” – Sjoerd Sjoerdsma, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ondernemers krijgen hiermee extra hulp om hun waardeketens beter in kaart te brengen, risico’s te identificeren en aan te pakken, en hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Meer informatie en details over de aanvraag zijn te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svom. Het aantal beschikbare subsidies wordt verdubbeld; nieuwe subsidies zijn vanaf juli beschikbaar.

Tijdens het congres werd Monique Lempers van Fairphone gekozen als de nieuwe voorzitter van het bestuur van UN Global Compact NL. Ook werd de nieuwe langetermijnstrategie voor 2031, From Uniting to Mobilizing Business toward Global Impact, gepresenteerd.

Het gevarieerde dagprogramma werd geleid door moderator Harm Edens. Er waren pitches van Schijvens Corporate Fashion, TNO, ABN AMRO en UN Youth. De diverse break-out sessies werden ingevuld door FrieslandCampina, The WageIndicator Foundation, Arcadis en CTalents.